Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев назвал фигурантов Кемпир-Абадского дела «деструктивными силами», которые распространяли ложные заявления о соглашении между Узбекистаном и Кыргызстаном — документ предполагал передачу земли под Кемпир-Абадским водохранилищем соседям. О фигурантах дела Ташиев высказался на встрече с жителями Кадамжайского района Баткенской области 27 мая.



Он подчеркнул, что в октябре 2022 года под стражу заключили 24 человек, которые, «прикрываясь Кемпир-Абадом», пытались сделать неправильные вещи, собрать народ и свести на нет проделанную властями работу.

«Под руководством [Азимбека] Бекназарова, Равшана Джеенбекова и других. Поэтому мы их наказали, потому что они сами не понимали [сути соглашения]. Более 10 человек из 24 ни разу в жизни не были на водохранилище. Не знали, где находится Кемпир-Абад и в каком он состоянии. Просто поднимали шум с лозунгом: “Они продали Кемпир-Абад!”» — сказал Ташиев.

Кроме того, Ташиев упомянул экс-депутата Адахана Мадумарова, который выступал против соглашения будучи парламентарием. По его словам, перед рассмотрением соглашения по Кемпир-Абаду в кабинете президента собрали лидеров парламентских фракций, спикера и его заместителей и попросили их не разглашать информацию до того, как она поступит в Жогорку Кенеш.

«Тогда все согласились, в том числе Мадумаров, который был лидером фракции [«Бутун Кыргызстан»]. Но спустя некоторое время Мадумаров выступил в Узгене и заявил: “Два друга продали Кемпир-Абад. Вчера они собрали нас за закрытыми дверями, сделали вид, что объяснили, и закрыли нам рты. Если бы они решили в пользу народа, то открыто заявили бы об этом”. Так он запудрил мозги народу», — сказал Ташиев.

В конце ноября 2022 года Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали договор об отдельных участках кыргызско-узбекской госграницы и соглашение по управлению Кемпир-Абадским водохранилищем. Тогда власти Кыргызстана передали Узбекистану землю под Кемпир-Абадским водохранилищем.

Обсуждение этих документов вызвало несколько митингов и курултаев в Кыргызстане: как в Ошской области, где расположено водохранилище, так и в двух крупнейших городах страны — в Бишкеке и Оше. Кроме того, обсуждение сопровождалось крупными скандалами и арестами более 20 человек, выступавших против передачи водохранилища соседям. В июне 2024 года районный суд оправдал фигурантов Кемпир-Абадского дела.