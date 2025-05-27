В Бишкеке 26 мая столичная мэрия начала сносить заборы оставшихся 26 объектов на проспекте Айтматова.

Градоначальник Айбек Джунушалиев заявил, что решения о сносе были приняты давно, и при этом вопрос обсуждался на протяжении трех месяцев.

«Мы выезжали, [с домовладельцами] беседовали. Сколько можно с ними беседовать? Поэтому мы в установленном порядке уведомили их, предложили альтернативы, как они могут решить этот вопрос, и приступили [к сносу]», — сказал он.

Джунушалиев заявил, что мэрия не может ждать и не открывать перекрытую дорогу, пока идут все разбирательства.

«Мы должны же открыть дорогу и создавать условия не для 26 человек, которые сегодня уперлись, а для всего города. […] Мы не будем оставлять ни один объект, который сегодня препятствует строительству и расширению дорог, формированию дорожной инфраструктуры в интересах всего города. Мы будем искать решения, готовы обсуждать компенсации, но останавливать работу не намерены», — заключил мэр.

Власти столицы расширяют проспект Айтматова, который ведет к офису президента «Ынтымак Ордо», до шести полос. Дорогу расширяют для приема иностранных делегаций — в 2025 году в Кыргызстане пройдет саммит ШОС. Для этого, помимо вырубки тополей вдоль проспекта, мэрия решила снести постройки, расположенные на этой улице.

Речь идет об участках у 30 домовладельцев жилмассива «Киргизия-1». Мэрия утверждает, что они вышли за «красную линию». Сами же жители говорят, что у них есть все правоустанавливающие документы, поэтому они настаивают, что по закону им полагается компенсация.

Позже муниципалитет предложил собственникам обмен на участки в других районах.

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