Первомайский райсуд 27 мая приговорил бывшего сотрудника Нацакадемии наук Жоомарта Карабаева в трем годам пробации.

Прокурор запрашивал для Карабаева 7 лет лишения свободы.

Адвокат Карабаева заявил, что они будут обжаловать это решение, потому что его вина не доказана.

«Я никогда не призывал к массовым беспорядкам и захвату власти. Может быть, я задел чью-то гордость — если это так, то я готов извиниться. […] Но прошу суд оправдать меня», — заявил Карабаев, выступая на заседании с последним словом.

Карабаев также рассказал о том, что его пытали в изоляторе. Он предположил, что у прокурора, запросившего для него 7 лет колонии, «могут быть какие-то корыстные интересы». Карабаев считает, что дело против него возбудили за то, что он отказался писать «нужные для ГКНБ» экспертизы по громким политически мотивированным уголовным делам.

Жоомарта Карабаева задержали в июле 2024 года по обвинению в «призывах» к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти. Адвокаты считают, что причиной стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

Карабаев просидел в СИЗО четыре месяца, а затем его выпустили под подписку о невыезде.

В Кыргызстане силовики используют экспертизы от сотрудников академии наук для возбуждения уголовных дел в отношении граждан — речь идет об уголовных делах в отношении журналистов, правозащитников, или активных кыргызстанцев за посты в соцсетях. Зачастую эти экспертизы являются главным доказательством вины задержанных кыргызстанцев. По данным правозащитников, эти экспертизы служат одним из инструментов подавления критики в стране.

Прочитать подробнее о деле Карабаева можно здесь: bit.ly/3Sjowgj

фото: Клооп

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop