Власти планируют снести здание музучилища имени Куренкеева в Бишкеке уже этим летом. Студентам сказали, что последний день пребывания в учреждении — 23 июня.

Одна из студенток рассказала 24.kg, что теперь неизвестно, где учащиеся продолжат обучение.

«Где-то полгода назад к нам приходили из министерства, сказали, что будет реконструкция, потому что в нашем здании нет подвала. А теперь говорят, что будет снос, а учиться мы будем в «Тунгуче», рядом с катком. Но, насколько нам известно, там нет зданий, подходящих для училища», — сказала девушка.

По ее словам, студенты и их родители не согласны с обучением в другом здании и намерены обратиться в Минкульт.

Замглавы Минкульта сообщила изданию, что сейчас они рассматривают несколько вариантов для временного размещения училища. По ее словам, строить училище будут около двух лет, после чего студенты смогут вернуться на учебу уже в новое здание.

Ранее архитекторы и художники призвали президента Садыра Жапарова остановить уничтожение памятников архитектуры. Среди примеров уже уничтоженных объектов — Панфиловский музей, историческая застройка на бульваре Эркиндик, типография «Эркин-Тоо». Письмо подписали 16 человек, заявившие о том, что сейчас «варварски уничтожаются здания 1920-50-х годов».

Во время правления Жапарова в Бишкеке снесли несколько исторических зданий. Среди них ипподром «Ак-Кула», музей Панфиловской дивизии, гостиница «Иссык-Куль», ВДНХ и прочие. На месте некоторых из них строят жилые многоэтажки и бизнес-центры, а гостиницу и ВДНХ снесли ради строительства нового офиса президента и конгресс-холла.

Летом прошлого года Минэконом предложил передавать инвесторам принадлежащие государству здания историко-культурного наследия «в целях создания благоприятных условий для развития городской инфраструктуры». Позже стало известно, что власти решили провести инвентаризацию таких зданий, а коммунисты Кыргызстана заявили, что исторические здания на Старой площади Бишкека могут исключить из списка памятников.

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