Сотрудники Госкомитета нацбезопасности 28 мая увезли на допрос троих журналистов «Клоопа», а также бывшую сотрудницу издания. Адвокатов к задержанным не пускают, что является нарушением права на защиту.

Известно, что обыски прошли у двух журналистов «Клоопа» — Зыягул Болот кызы в Оше и Александра Александрова в Бишкеке. У них изъяли всю технику.

Журналистка «Клоопа» Айдай Эркебева не успела сообщить о том, что ее увезли на допрос, поэтому неизвестно, проводился ли у нее обыск.

Также на допрос в ГКНБ забрали Зару Садыгалиеву, которая уволилась из «Клоопа» в 2023 году.

Причины допросов и обысков, а также статус задержанных неизвестны.