Заявление основателя «Клоопа» Рината Тухватшина по поводу похищения наших журналистов.

Сегодня с утра в разных городах Кыргызстана были задержаны семь человек. Среди них — трое действующих журналистов «Клоопа», двое бывших сотрудников редакции, а также два человека, которые находились рядом с нашими журналистами в момент задержания. Одна журналистка была задержана в Оше, остальные — в Бишкеке, в разных районах.

Только два человека успели сообщить, что их задерживают. Пять человек фактически исчезли. Мы через знакомых и адвоката нашли их в ГКНБ.

После задержания никто из них не смог связаться ни с родственниками, ни с нами.

С момента задержания адвокатов к задержанным не допускают, несмотря на их многократные попытки пройти в здание ГКНБ. Тем временем допрашивают задержанных без участия защитников.

Я расцениваю эти действия как грубейшее нарушение УПК и прав человека. Люди содержатся фактически ин коммуникадо, без возможности сделать даже один телефонный звонок, и в связи с этим я считаю происходящее не просто задержанием, а похищением.

Редакция «Клоопа» требует немедленного доступа адвокатов к задержанным и обнародования официальных оснований для их задержания. Я призываю международные правозащитные организации, посольства и структуры ООН немедленно отреагировать на происходящее.

Отдельно обращаюсь к президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и председателю ГКНБ, вице премьер-министру Камчыбеку Ташиеву. Мы понимаем, что вы равнодушны к судьбе журналистов, но хотим подчеркнуть: своими действиями сотрудники ГКНБ полностью разрушают представление о Кыргызстане как о стране, где возможны хоть какие-то справедливые разбирательства. Первейшее базовое право каждого задержанного — это право на адвоката. Вы демонстрируете, что в Кыргызстане об это право вытирают ноги. И за это по-настоящему стыдно.

Мы не впервые сталкиваемся с давлением. Но даже в условиях репрессий мы будем продолжать нашу работу — рассказывать правду.