Адвокат Бакыт Автандил прокомментировал задержание журналистов «Клоопа»:

«Нам пока точно не известно [в чем обвиняют задержанных]. Сегодня с утра у некоторых журналистов и бывших сотрудников “Клоопа” в домах были проведены обыски. Изъяли всю технику, начиная от телефона, заканчивая ноутбуками и микрофонами. Их всех привезли в городской отдел ГКНБ.

Начиная с 15:30 мы не можем попасть в здание ГКНБ, нас не пускают. Задержанных журналистов допрашивают без участия адвоката. По их словам, они проводят профилактическую беседу. Однако, какая может быть профилактическая беседа, когда в их домах провели обыски? Их явно в чем-то подозревают, поэтому их привезли сюда. Мы считаем [недопуск адвокатов] грубым нарушением УПК, так как задержанным немедленно должен быть предоставлен доступ к адвокату.

По нашим сведениям, задержано пять человек — четыре журналиста и подруга одного из журналистов.

По нашим сведениям, возбуждено уголовное дело по разжиганию межнациональной розни, но точно не известно. Это со слов следователей. Дело только на стадии возбуждения и расследования.

Нам не совсем понятна логика задержания бывших сотрудников “Клоопа”, потому что на данный момент нет никакого основания для их задержания — даже экспертизы по изъятой технике не произведены. Какую-либо оценку следствие даст уже по результатам проведенной технической экспертизы.

Обыски проводились с грубым нарушением норм УПК, так как ни родственникам, ни самим обвиняемым не дали копии протоколов обыска, постановления о производстве обысков, санкцию суда. Мы предполагаем, что это были неотложные обыски, которые требуют подтверждения законности и обоснованности у следственного судьи.



Я уже на протяжении трех-четырех часов нахожусь здесь, до сих пор КПП городского отдела ГКНБ не допускает меня. Даже следователи выходили, заходили, но сказали, что не могут меня пропустить, потому что ожидают команды. Мы считаем это абсолютным беззаконием».