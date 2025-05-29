Адвокат Нурбек Садыков уже три часа находится у бишкекского управления ГКНБ, но не может получить доступ к своему подзащитному Абдилу Торобаеву. Об этом он сообщил журналистам по телефону.

С момента обыска и задержания прошло уже три часа, но Торобаева «пока не привезли», пересказывает Садыков слова сотрудников. Руководитель следственной группы ГКНБ якобы сказал адвокату, что сообщит ему «как привезут». При этом сам Садыков уверен, что сотрудника «Клоопа» могут держать «в другом кабинете», чтобы допросить без адвоката.

Напомним, вчера 28 мая в Оше и Бишкеке были задержаны пятеро сотрудников и бывших сотрудников издания и еще двое их близких. Всех семерых держали в бишкекском ГКНБ несколько часов, не допуская к ним адвокатов. Лишь поздно ночью пятеро девушек были выпущены, поскольку у силовиков «не было оснований для их привлечения», пояснил адвокат Бакыт Автандил. Двоих парней — бывшего сотрудника «Клооп» Жоомарта Дуулатова и оператора Александра Александрова — препроводили в ИВС на 48 часов. В чем конкретно их обвиняют, официально пока не сообщалось.

29 мая в Бишкеке были задержаны еще два сотрудника «Клоопа» — Абдил Торобаев и Сымбат Баймурзаева. Оба не имели отношения к созданию журналистских материалов, заявил сооснователь издания Ринат Тухватшин. По сообщениям родственников, их после обыска увезли на допрос в ГКНБ. Но адвокат Торобаева, находящийся у здания бишкекского управления, не может встретиться со своим подзащитным.