Журналист Болот Темиров не сотрудничал с журналистами «Клооп», задержанными 28 мая сотрудниками ГКНБ. Об этом он заявил сегодня в своем телеграм-канале.

«Я отношусь к «Kloop» с уважением. Это независимое издание со своей большой историей и репутацией в обществе. Мы ранее проводили расследования вместе. Сейчас, когда «Kloop» переживает нелегкие времена, я выражаю им свое полное сочувствие», – добавил он, подчеркнув, что именно с задержанными парнями и девушками никогда не сотрудничал.

«Я даже не знаю большинство из них лично. Я никому не даю поручений, не работаю ни с какими командами, не плачу никому денег. Все расследования я веду сам. Некоторые из них я провожу совместно с другими независимыми редакциями, в том числе международными партнерами», — пояснил Темиров.

Так основатель Temirov Live отреагировал на заявление пресс-секретаря администрации президента Кыргызстана Дайырбека Орунбекова, который утром 29 мая сообщил, что задержанные накануне журналисты, бывшие сотрудники издания «Клооп» и их друзья работали по заказу и за деньги Болота Темирова. Орунбеков добавил, что у него якобы есть признание задержанных.

«Вы стали свидетелем лжи <…>, — сказал Темиров в своем видео обращении. — Это придуманная отговорка для оправдания ареста журналистов. <…> Я не знаю, какими методами этих молодых людей заставляют «признаться». Какое давление оказывается — неизвестно».

Журналисты, бывшие сотрудники «Клоопа», а также их близкие были задержаны в Оше и Бишкеке утром 28 мая и доставлены в ГКНБ. Они пробыли на допросе весь день, при этом адвокат к ним не допустили. Четверо задержанных были отпущены поздно вечером. «Каких либо оснований для их привлечения не имелось», — пояснил адвокат Бакыт Автандил. Двоих — бывшего сотрудника «Клооп» Жоомарта Дуулатова и оператора Александра Александрова — препроводили в ИВС на 48 часов. В чем конкретно их обвиняют, официально пока не сообщалось.