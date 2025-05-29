Мать и друзья задержанного сегодня днем сотрудника издания «Клооп» Абдила Торобаева уже несколько часов стоят у входа в здание ГКНБ, но силовики не принимают у них лекарства и воду. «У моего сына больное сердце и давление. Ему нужны лекарства, но их не принимают», — рассказала она журналистам по телефону.

Адвокат задержанного до сих пор не может увидеть своего подзащитного: его в здание тоже не пускают. Попытки связаться со следователем, который работает с Торобаевым, тоже успехом не увенчались, говорит мать.

По словам женщины, во время обыска силовики проверили всю технику в доме, в том числе ее телефон и телефон маленького брата Абдила. Телефон и ноутбук самого молодого человека изъяли.

20-летний Абдил Торобаев стал самым молодым из задержанных сотрудников «Клоопа». К нему пришли днем 29 мая и после обыска увезли на допрос в ГКНБ. При этом к молодому человеку в течение нескольких часов не пускают адвоката. Позже стало известно, что силовики пришли с обыском к офис-менеджеру издания Сымбат Баймурзаевой. Ее сотрудники ГКНБ увезли с собой на обыск помещения, где хранилась документация «Клоопа». Адвокат ее также не сопровождает.