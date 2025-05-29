По данным адвоката Бакыта Автандила, оператор «Клоопа» Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов задержаны на 48 часов. Их доставят в ИВС ГКНБ Бишкека.

«В течение 48 часов им должны избрать меру пресечения. Мы считаем задержания необоснованными. Их подозревают в призывах к массовым беспорядкам. Они не допускали адвокатов, так как не считали необходимым при личной беседе с подозреваемыми допускать адвокатов. Однако мы считаем это грубым нарушением. Меня более шести часов не допускали к моим подзащитным», — сказал он.

По словам адвоката, пятерым отпущенным девочкам, которых также задержали 28 мая, ничего не предъявляется — они были допрошены в качестве свидетелей.

«Их допросили, и, в связи с тем, что каких-либо оснований для их привлечения не имелось, их отпустили. По мере того, как исследуют их технику (изъятую при обыске — прим.ред.), ее должны вернуть», — сказал он.

Он уточнил, что пока материалы дела адвокатам не предоставлены, и точные обвинения в адрес задержанных неизвестны. В связи с этим, нельзя сделать вывод о законности этих обвинений.

Родственники и друзья задержанных собрали им теплые вещи.