Двух журналисток «Клоопа» Айдай Эркебаеву и Зыягул Болот кызы отпустили из ГКНБ после допроса.

Также отпущена бывшая сотрудница «Клоопа» Зара Садыгалиева.

Кроме того, здание ГКНБ покинули две девушки, задержанные вместе с действующими и бывшими журналистами издания.

Все отпущенные дали подписку о неразглашении, поэтому до сих пор достоверно неизвестна причина их задержания.



В ГКНБ остается оператор «Клоопа» Александр Александров и бывший сотрудник издания Жоомарт Дуулатов. Адвокат Бакыт Автандил сообщал, что Александрова задержали на 48 часов.



Бывших и нынешних журналистов «Клоопа», а также их друзей, начали задерживать утром 28 мая. Известно, что у троих журналистов издания провели обыски и изъяли технику. Журналистку Зыгул Болот кызы увезли на допрос из дома в Оше, а по итогу допрашивали в Центральном аппарате ГКНБ в Бишкеке. Ad

Ни к одному задержанному не пустили адвокатов во время допроса. Также следователи ГКНБ до сих пор не озвучили причин задержания и допросов бывших и действующих сотрудников «Клоопа», а также их друзей. Адвокатам следователи сообщали, что проводят профилактические беседы с задержанными.



Адвокат Бакыт Автандил назвал допросы задержанных без адвоката беззаконием. Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин заявил, что задержанных по сути похитили — им не дали возможности сообщить о следственных действиях родственникам и вызвать адвоката. Узнать об их местонахождении удалось только в середине дня.