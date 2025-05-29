Утром 29 мая глава пресс-службы президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков заявил, что журналисты и бывшие сотрудники «Клооп», задержанные вчера сотрудниками ГКНБ в Оше и Бишкеке, получали деньги от журналиста-расследователя Темирова и вели расследования по его заказу. И что у него, якобы, есть их признание.

«Это неправда, — заявляет основатель «Клоопа» Ринат Тухватшин. — Задержанные журналисты, бывшие журналисты Клоопа и их друзья не работали с Болотом Темировым»

О том, что Болот Темиров финансировал задержанных журналистов «Клоопа» и платил им за «выполнение заказных лжерасследований» за счет западных грантов, Орунбеков заявил у себя в Фейсбуке 29 мая.

«Сейчас они признались в своих незаконных действиях и в том, что выполняли незаконные указания Темирова, после чего отказались от дальнейшего сотрудничества с ним. По их словам, они распространяли ложные сведения и выполняли заказные материалы, направленные против государства», — написал Орунбеков.

Журналисты, бывшие сотрудники «Клоопа», а также их близкие были задержаны в Оше и Бишкеке утром 28 мая и доставлены в ГКНБ. У некоторых из них при этом прошли обыски и была изъята техника.

И обыски, и допрос в ГКНБ проходили без адвокатов, их в здание не пустили. Часть задержанных выпустили лишь поздно вечером с подпиской о неразглашении. А двоих — бывшего сотрудника «Клооп» Жоомарта Дуулатова и оператора Александра Александрова — препроводили в ИВС на 48 часов, сообщил вчера адвокат Бакыт Автандил. В чем конкретно обвиняют журналистов, пока неизвестно. Но адвокат подчеркнул, что отпущенным журналисткам никаких обвинений предъявлено не было. «Их допросили, и, в связи с тем, что каких-либо оснований для их привлечения не имелось, их отпустили», – пояснил он.