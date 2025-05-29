Сотрудники ГКНБ пришли с обыском в офис издания в Бишкеке поздно вечером 29 мая. На месте находится одна сотрудница «Клоопа» без адвоката.

В офисе находится документация, не относящаяся к журналистским материалам. «Журналисты в этом помещении никогда не работали», — пояснил сооснователь издания Ринат Тухватшин.

Напомним, власти ликвидировали основное юрлицо издания — общественный фонд «Клооп медиа» — по суду. Заявление на ликвидацию подавали Генпрокуратура. В качестве оснований указывались: отсутствие регистрации фонда как средства массовой информации, ведение деятельности, не предусмотренной уставом, а также публикация материалов, якобы дискредитирующих власть. Несмотря на то, что деятельность фонда на самом деле полностью соответствовала уставу, в июле 2024 года Верховный суд страны встал на сторону властей и вынес окончательное решение о ликвидации фонда.