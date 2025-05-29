Об этом стало известно в 23 часа 29 мая по бишкекскому времени. Молодой человек провел в здании ГКНБ в Бишкеке несколько часов. Адвоката к нему так и не допустили. О чем силовики говорили с Торобаевым, неизвестно. Ранее сооснователь издания Ринат Тухватшин сообщил, что 20-летний сотрудник не имел отношения к созданию журналистских материалов — не писал тексты и не снимал видео.

Накануне 28 мая были задержаны семеро — пять сотрудников и бывших сотрудников издания «Клооп» и двое их друзей. После допроса в ГКНБ двоих молодых людей — бывшего сотрудника «Клооп» Жоомарта Дуулатова и оператора Александра Александрова — оставили в ИВС. Остальных отпустили, как пояснил адвокат Бакыт Автандил, поскольку «не было оснований для их привлечения». В чем именно обвиняют журналистов, официально не сообщалось. Среди прозвучавших из уст адвоката версий, озвученных силовиками, — возбуждение межнациональной розни и призывы к беспорядкам.