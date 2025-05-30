Суд по мерам пресечения в отношении видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника «Клоопа» Жоомарта Дуулатова пройдет 30 мая в Первомайском суде Бишкека. Заседание состоится после обеда, точное время пока не ясно, сообщил адвокат Бакыт Автандил.

Александров и Дуулатов были задержаны сотрудниками ГКНБ вчера, 28 мая. После обыска у них в квартирах и изъятия техники обоих увезли в Городской отдел ГКНБ Бишкека. Одновременно в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое человек: журналистка «Клоопа» Зыягуль Болот кызы, сотрудница «Клоопа» Айдай Эркебаева и бывшая сотрудница «Клоопа» Зара Садыгалиева, которая уволилась еще в 2023 году.

Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Сегодня, 29 мая, в Бишкеке были задержаны еще двое сотрудников «Клоопа» — Абдил Торобаев (ему всего 20 лет) и административный работник Сымбат Баймурзаева. Оба они не имеют отношения к написанию текстов. Торобаева после многочасового допроса без адвоката отпустили. Баймурзаеву без адвоката увезли на обыск в технический офис «Клоопа», откуда изъяли технику и бухгалтерские документы. Сейчас она все еще находится в ГКНБ.

Что касается Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова — до сих пор неизвестно, свидетели они или обвиняемые. Что им вменяется, тоже неясно. Следователи на протяжении этих двух дней говорили адвокатам о разных статьях УК: сначала о «разжигании межнациональной розни», потом о «призывах к насильственной смене власти». Сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин считает, что следователи ГКНБ пока сами не знают, что им вменить, и подбирают статьи УК на ходу.

Тем не менее, на фотографиях, которые распространил у себя в Facebook пресс-секретарь Администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков, только Александров и Дуулатов были изображены на фоне линейки, измеряющей рост задержанных. Еще трое сотрудниц «Клоопа», задержанных ГКНБ 28 мая в Оше и Бишкеке, были сняты на фоне обычной белой стены — их ночью отпустили, взяв подписку о неразглашении.

Завтра, 30 мая, истекает максимально возможный срок задержания Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова без суда — 48 часов. Меры дальнейшего пресечения должен определить уже суд.