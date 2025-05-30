Наконец, выяснился формальный повод массового задержания бывших и действующих сотрудников «Клоопа» следователями ГКНБ 28 и 29 мая. По словам адвоката, двое из них — видеооператор Александр Александров и бывший сотрудник Жоомарт Дуулатов — подозреваются в «соучастии в призывах к массовым беспорядкам». Сегодня, 30 мая, Первомайский суд Бишкека определит им меру пресечения. Между тем, пресс-секретарь Администрации президента намекает, что давление на журналистов «Клоопа» связано с его расследованиями.

Задержания начались 28 мая: днем в Оше сотрудники ГКНБ пришли домой к 26-летней журналистке «Kloop» Зыягуль Болот кызы. Дома в это время, кроме нее, была только ее маленькая сестра. У журналистки изъяли ноутбук и смартфон, вывезли в аэропорт Оша и доставили самолетом в Бишкек в городское отделение ГКНБ.

В тот же день в Бишкеке сотрудники ГКНБ пришли с обыском к видеооператору «Kloop», 28-летнему Александру Александрову. Его и всю находившуюся дома технику, тоже доставили в городской офис спецслужбы.

Лишь случайно коллеги и родственники узнали о задержании журналистки «Клооп», 26-летней Айдай Эркебаевой. Агенты ГКНБ забрали ее из съемной квартиры вместе с подругой. Сообщить о своем задержании девушки не успели.

В этот же день, 28 мая, выяснилось, что ГКНБ задержал бывшего видеооператора «Клооп», 23-летнего Жоомарта Дуулатова. Вместе с ним в городской отдел спецслужбы доставили его подругу Аяну Касымалиеву. Все гаджеты у них тоже были изъяты.



Тогда же стало известно о задержании бывшей сотрудницы «Клооп», 25-летней Зары Садыгалиевой. Она уволилась из «Клооп» еще в 2023 году. Девушку тоже задержали без публичного объяснения причин и изъяли все гаджеты.

Допросы семи задержанных продолжались целый день. Все это время адвокаты, журналисты, бывшие сотрудники «Клооп» и родственники задержанных стояли возле здания ГКНБ в ожидании хоть какой-то ясности.

При этом адвокатов к задержанным следователи не подпускали — это грубое нарушение прав задержанных и Уголовно-процессуального кодекса Кыргызстана. Причин задержания и статус задержанных адвокатам не сообщили.

Вечером один из адвокатов задержанных журналистов, Бакыт Автандил, назвал беззаконием допросы без адвокатов. «Следователи сказали, что не могут меня пропустить, потому что ожидают команды. Мы считаем это абсолютным беззаконием», — говорит он.

Следователи заявили Автандилу, что «они проводят профилактическую беседу» с задержанными. «Но какая может быть профилактическая беседа, когда в их домах провели обыски?», — недоумевает юрист.



«Обыски проводились с грубым нарушением норм УПК, так как ни родственникам, ни самим обвиняемым не дали копии протоколов обыска, постановления о производстве обысков, санкцию суда», — рассказывает Бакыт Автандил. По его словам, необходимая в таких случаях экспертиза изъятой техники не проводились.

Причин задержания адвокат в тот день тоже не знал. Со слов следователей, журналистов допрашивают по уголовному делу о «разжигании межнациональной розни». При этом «дело находится только на стадии возбуждения и расследования», сказал адвокат.

Глубокой ночью, после долгих допросов, пятерых задержанных — журналисток и их знакомых выпустили из ГКНБ. Они были допрошены в качестве свидетелей, но при этом гаджеты им не вернули. Что с ними произошло на допросах, сами девушки сказать не могут: с них взяли подписку о неразглашении.



29 мая, в Бишкеке были задержаны еще двое сотрудников «Клоопа» — 23-летний Абдил Торобаев и административный работник Сымбат Баймурзаева. Оба они не имеют отношения к созданию материалов. Торобаева после многочасового допроса без адвоката отпустили. Баймурзаеву без адвоката увезли на обыск в технический офис «Клоопа», откуда изъяли технику и бухгалтерские документы. Ее допрашивали в ГКНБ всю ночь, и выпустили лишь утром 30 мая.

Двоих задержанных видеооператоров — Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова — оставили на 48 часов в изоляторе временного содержания ГКНБ. Свидетели они или обвиняемые, было неясно. Сотрудники ГКНБ отказывались что-либо внятно объяснять даже адвокатам задержанных. Самим задержанным запретили рассказывать о себе, ссылаясь на тайну следствия.

На этом фоне глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков, который формально не имеет отношения к спецслужбе, демонстрирует чудеса вовлеченности в процесс. У себя в Facebook он написал, что журналисты и бывшие сотрудники «Клооп», задержанные сотрудниками ГКНБ, получали деньги от журналиста-расследователя Темирова «за счет западных грантов» и вели расследования по его заказу. И что у него, Орунбекова, якобы, даже есть их признание.

«Это неправда, — заявил основатель «Клоопа» Ринат Тухватшин. — Задержанные журналисты, бывшие журналисты “Клоопа” и их друзья не работали с Болотом Темировым»

Сам Болот Темиров, которого власти Кыргызстана ранее депортировали из страны после громких расследований о коррупции чиновников, тоже заявил, что не сотрудничал с задержанными и даже не знает их.



«Очевидно, власти интересуются всеми, кто связан с нашим изданием, даже теми, кто не занимался журналистикой», – комментирует ситуацию основатель «Клоопа».

Тухватшин назвал происходящее грубейшим нарушением УПК и прав человека. «Люди содержатся фактически ин коммуникадо, без возможности сделать даже один телефонный звонок, и в связи с этим я считаю происходящее не просто задержанием, а похищением», — говорит он.

Основатель «Клоопа» призвал международные правозащитные организации, посольства и структуры ООН немедленно отреагировать на происходящее.

Он также обратился к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.



«Своими действиями сотрудники ГКНБ полностью разрушают представление о Кыргызстане как о стране, где возможны хоть какие-то справедливые разбирательства, — заявил основатель «Клоопа». — Первейшее базовое право каждого задержанного — это право на адвоката. Вы демонстрируете, что в Кыргызстане об это право вытирают ноги. И за это по-настоящему стыдно».



Международная организация «Репортеры без границ» осудила массовые аресты журналистов «Клоопа» и потребовала их освобождения. Они были задержаны без каких-либо оснований и без доступа к адвокатам, отмечают в RSF.



Amnesty International отмечает, что задержание сотрудников Kloop Media свидетельствует об усилении репрессии против независимой журналистики в Кыргызстане.

Платформа действий медиа Кыргызстана выразила глубокую обеспокоенность происходящим и потребовала от властей немедленно прекратить давление на Kloop и его сотрудников.

Ринат Тухватшин отмечает, что «Клооп» не впервые сталкивается с давлением. В феврале 2024 года суд Бишкека постановил ликвидировать Kloop Media Foundation, сославшись на утверждения Генпрокуратуры, что его репортажи «подрывают доверие к государственным институтам». Тем не менее, это не остановило «Клооп». «Даже в условиях репрессий мы будем продолжать нашу работу — рассказывать правду», — заверил основатель издания.