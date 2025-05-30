Об этом журналистам сообщил адвокат правозащитницы Жаныш Бараков.

По его словам, следствие по делу не ведется. Он уточнил, что все еще не получил ответа на ходатайство о проведении очной ставки между Карасартовой и другими фигурантами дела.

Юрист подчеркнул, что материалы, на которые ссылается следователь, не связаны с правозащитницей и не могут быть основанием для продления ареста.

В ночь на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого ее увезли на допрос. 17 апреля решением суда Карасартову заключили под стражу. Карасартову обвиняют в «пособничестве к массовым беспорядкам».

Сама правозащитница связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова.

Самого Куренова задержали 19 апреля в ОАЭ и вывезли в Кыргызстан. Куренова подозревают в «совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях. Позже решением суда Куренова поместили под стражу.

Позже сообщалось, что Куренов подавал обращение в ООН, чтобы его признали беженцем.