30 мая Первомайский райсуд вынес меру пресечения в отношении видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника «Клоопа» Жоомарта Дуулатова. Ближайшие полтора с лишним месяца они проведут в СИЗО ГКНБ по подозрению «в причастности к призывам к массовым беспорядкам». В чем конкретно состоят эти призывы, ГКНБ не уточняет. Суд прошел в закрытом режиме.

Александров и Дуулатов были задержаны сотрудниками ГКНБ 28 мая. Силовики обыскали их дома, изъяли технику, а затем обоих увезли в городской отдел ГКНБ Бишкека.

Одновременно в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое: журналистка «Клоопа» Зыягуль Болот кызы, сотрудница «Клоопа» Айдай Эркебаева и бывшая сотрудница редакции Зара Садыгалиева, уволившаяся еще в 2023 году.

Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Позже их отпустили, взяв подписку о неразглашении.

На следующий день в Бишкеке были задержаны еще два сотрудника «Клоопа» — Абдил Торобаев (ему всего 20 лет) и административный работник. Оба не имеют отношения к написанию текстов. Торобаева после многочасового допроса без адвоката отпустили. Административную сотрудницу без адвоката увезли на обыск в технический офис «Клоопа», откуда изъяли технику и бухгалтерские документы. После ее допросили в ГКНБ и отпустили. Сегодня была задержана бухгалтер, работавшая с редакцией.