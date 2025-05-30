Вчера ГКНБ задержало административную сотрудницу «Клоопа» и несколько часов обыскивало помещение, где хранилась бухгалтерская документация «Клоопа». Ее допрашивали всю ночь и отпустили сегодня утром.

Ранее, 28 мая, ГКНБ задержал в Оше журналистку Зыягуль Болот кызы, а в Бишкеке — видеооператора Александра Александрова, бывшего видеооператора Жоомарта Дуулатова, журналистку Айдай Эркебаеву, бывшую сотрудницу «Клоопа» Зару Садыгалиеву и сотрудника «Клоопа» Абдиля Торобаева.

Впоследствии все, кроме Александрова и Дуулатова были отпущены. Видеооператорам вменяют «соучастие в призывах к массовым беспорядкам». Они отсидели в ГКНБ на допросах 48 часов. Сейчас меру пресечения им выбирает Первомайский районный суд Бишкека.

29 мая пресс-секретарь Администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков намекнул у себя в Facebook, что давление ГКНБ на «Клооп» может быть связано с журналистскими расследованиями о высокопоставленных чиновниках и их приближенных.