Прошло пять дней с момента, когда бывшие и действующие сотрудники «Клоопа» подверглись обыскам, допросам без адвокатов и арестам. Что происходит сейчас?

Видеооператор «Клоопа» Александр Александров и бывший видеооператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов, задержанные 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам», остаются в СИЗО ГКНБ до конца июля. В чем конкретно заключались эти призывы, никто не говорит. Этого не знают даже адвокаты, которых, вопреки закону, не пускали к ним на допрос.

Четверых из восьми бывших и действующих сотрудников «Клоопа», задержанных 28 и 29 мая — Зыягул Болот кызы, Зару Садыгалиеву, Айдай Эркебаеву, Абдиля Торобаева — отпустили из ГКНБ домой. Перед этим их тоже по нескольку часов допрашивали без адвоката, нарушив их права, а также записали на камеру их извинения. У всех изъяли телефоны и ноутбуки, которые до сих пор находятся в ГКНБ.

Офис-менеджера и бухгалтера «Клоопа», задержанных 29 и 30 мая, отпустили домой — тоже после многочасовых допросов без адвоката. Неизвестно, продолжаются ли допросы до сих пор.

Техника и документы, изъятые из технического офиса издания, также до сих пор находятся в Госкомитете нацбезопасности.

При этом до сих пор неизвестно, кто еще является фигурантом возбужденного силовиками уголовного дела.

Обыски и допросы без адвокатов

Напомним, атака против «Клоопа» началась 28 мая. В этот день в Оше оперативниками ГКНБ была задержана журналистка издания Зыягул Болот кызы, а в Бишкеке — видеооператор Александр Александров, бывший видеооператор Жоомарт Дуулатов, журналистка Айдай Эркебаева и бывшая сотрудница «Клоопа» Зара Садыгалиева. Кроме того, в ГКНБ забрали девушку Жоомарта и подругу Айдай. Они не связаны с редакцией и просто находились рядом.

29 мая в Бишкеке сотрудники ГКНБ нагрянули домой к сотруднику «Клоопа» Абдилю Торобаеву. После обыска его увезли в ГКНБ. У Абдиля больное сердце. Мать просила следователей передать ему лекарство, но ей отказали.

Во всех случаях задержаний адвокаты приезжали в городское управление ГКНБ в Бишкеке, где допрашивали всех, кого забрали на допросы. Но, вопреки закону, к подзащитным их не допустили. В каких правонарушениях подозревают наших бывших и нынешних сотрудников, тоже было неизвестно. Следователи в частных разговорах с адвокатами говорили о «разжигании» какой-то «розни», но звучало это крайне неопределенно. Официально ГКНБ ничего не комментировал два дня, ссылаясь на тайну следствия.

29 мая глава пресс-службы Администрации президента Дайырбек Орунбеков у себя в Facebook связал задержания журналистов «Клоопа» с расследованиями, которые наше издание делало совместно с Temirov Live. «Им Болот Темиров отправлял деньги, а они в свою очередь делали сфабрикованные расследования», — написал Орунбеков.

Пост Орунбекова не имеет ничего общего с реальностью, заявил в тот же день в своем видеообращении сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин. Никто из восьми задержанных бывших и нынешних журналистов издания расследованиями не занимался. Кроме того, никаких денег «Клооп» от Болота Темирова не получал.

30 мая ГКНБ опубликовал пресс-релиз, в котором обвинил «Клооп» в «незаконной работе». Ее незаконность, по мнению спецслужбы, состояла в том, что материалы продолжали публиковаться после судебной ликвидации в 2024 году одного из юрлиц «Клоопа» — Общественного фонда «Клооп Медиа» .

Ринат Тухватшин заявил в ответ, что издание и после этого работал абсолютно законно. «В Кыргызстане у нас было другое юридическое лицо ОФ “Коомар Медиа”». К этому юридическому лицу до сих пор не было абсолютно никаких претензий ни у ГКНБ, ни у налоговой службы», — заметил он.

Адвокат Нурбек Сыдыков заявил, что защита подаст апелляцию в связи с решением суда оставить двух задержанных — Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова — в СИЗО ГКНБ. Он рассчитывает, что при объективном расследовании журналистов оправдают.