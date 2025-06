10 международных правозащитных организаций выразили глубокую озабоченность возобновлением репрессий против «Клоопа», злоупотреблениями властью, нарушениями прав человека в Кыргызстане, попытками запугать и подавить журналистские расследования в стране.

Письмо, адресованное властям Кыргызстана и его международным партнерам, подписали Международное партнерство по правам человека (IPHR), Human Rights Watch, Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), Araminta, Норвежский Хельсинкский комитет, Freedom For Eurasia, Civil Rights Defenders, People in Need, Всемирная организация против пыток (OMCT), Международная федерация за права человека (FIDH)

Они призывали власти Кыргызстана немедленно прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников, освободить задержанных журналистов, соблюдать международные обязательства по защите работников СМИ и обеспечению свободы прессы. Они также призвали международных партнеров Кыргызстана — в частности Европейский союз — занять твердую публичную позицию и потребовать положить конец демонтажу независимой журналистики в стране.

Правозащитники отмечают, что два заключенных под стражу журналиста «Клоопа» — Александр Александров и Жоомарт Дуулатов — обвиняются в «публичных призывах к массовым беспорядкам» по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызстана. Они настаивают, что статья написана так неопределенно, что ее часто используют для подавления инакомыслия, подчеркивают они.

Правозащитники убеждены, что широкая кампания ГКНБ против «Клоопа» — это «ответ на его независимые и расследовательские репортажи, которые раскрыли коррупцию на высоком уровне, неправомерные действия правительства и серьезные нарушения прав человека».

«Преследуя сотрудников “Клоопа” в попытке заставить платформу замолчать, власти нарушают международные обязательства Кыргызстана по защите свободы СМИ и свободы выражения мнений. Включая гарантию, что журналисты могут критиковать власть имущих, не опасаясь репрессий», — пишут правозащитные организации.

Авторы письма отмечают, что возобновление репрессий против «Клоопа» происходит на фоне усиливающегося наступления на свободу СМИ и критические голоса в Кыргызстане. Они вспоминают задержания по этой же статье журналистов Temirov Live, арест независимой журналистки Канышай Мамыркуловой, правозащитницы Риты Карасартовой, несправедливый приговор эксперту Жоомарту Карабаеву, отказавшемуся фабриковать доводы против других обвиняемых под диктовку ГКНБ.

По мнению авторов письма, власти Кыргызстана пытаются подавить не только независимую журналистику, но и открытое обсуждение любых вопросов, вызывающих озабоченность общественности.

Международные правозащитные организации призывают власти Кыргызстана снять все обвинения против нынешних и бывших сотрудников «Клоопа», немедленно и безоговорочно освободить Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова, расследовать все сообщения о нарушениях при задержаниях — включая видеообращения с «покаяниями», и привлечь виновных к ответственности.

Авторы письма называют преследование сотрудников «Клоопа» «леденящим душу сигналом» всем независимым голосам в Кыргызстане, непосредственной и прямой угрозой верховенству закона и демократии. Они призывают Европейский союз и других международных партнеров Кыргызстана не оставлять без ответа эти репрессии.