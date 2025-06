Допросы, обыски и задержания бывших и действующих сотрудников издания «Клооп» привлекли внимание международных правозащитных организаций из разных стран мира. Как они отреагировали на дела против журналистов?

«Уничтожение независимой журналистики»

Amnesty International раскритиковала арест бывших и действующих сотрудников «Клоопа».

«Задержание журналистов “Клоопа” — еще один яркий пример того, как аппарат безопасности Кыргызстана используется для подавления инакомыслия и уничтожения независимой журналистики. Эти действия явно направлены на запугивание критически настроенных голосов», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Организация призвала освободить действующего оператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего оператора издания Жоомарта Дуулатова. В Amnesty International подчеркнули, что задержание журналистов и отказ им в доступе к юристам, а также несанкционированные обыски нарушают права человека.

«Эти аресты являются частью более широкой, усиливающейся кампании преследования СМИ, которые осмеливаются сообщать о коррупции и злоупотреблении властью», — считает организация.

«Вендетта кыргызских властей против Kloop»

Комитет защиты журналистов (CPJ) заявил, что власти Кыргызстана должны отпустить всех арестованных людей по делу против издания.

«После принудительного закрытия “Клоопа” в прошлом году арест восьми нынешних и бывших сотрудников “Клоопа” и обвинения в подстрекательстве против журналистов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова являются серьезным обострением вендетты кыргызских властей против Kloop за его критическое освещение коррупции в правительстве», — сказал Карлос Мартинес де ла Серна, программный директор CPJ.

Также организация отметила схожесть дела против операторов «Клоопа» с делом журналистов, связанных с уголовным преследованием издания Temirov Live.

Глобальная сеть независимых НПО IFEX присоединилась к заявлению CPJ.

«Аресты скоординированы в отместку»

Международный институт прессы IPI также осудил задержания журналистов «Клоопа». Организация призвала освободить Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова.

«Эти аресты явно скоординированы и направлены на расширение правового преследования и криминализации “Клоопа” и его журналистов в отместку за их важную журналистскую деятельность», — заявил исполнительный директор IPI Скотт Гриффен.

Организация отметила, что Кыргызстан стал более репрессивным по отношению к независимым журналистам и критикам власти после прихода к власти президента Садыра Жапарова.

«Защитить независимую журналистику»

Международная организация Human Rights Watch в открытом письме призвала снять обвинения с журналистов «Клоопа». Вместе с ней письмо подписали 10 международных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Human Rights Watch, Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), Araminta, Норвежский Хельсинкский комитет, Freedom For Eurasia, Civil Rights Defenders, People in Need, Всемирная организация против пыток (OMCT), Международная федерация за права человека (FIDH).

Авторы письма потребовали от властей Кыргызстана немедленно прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников, освободить задержанных журналистов, соблюдать международные обязательства Кыргызстана по защите работников СМИ и обеспечению свободы прессы.

«Преследование сотрудников Kloop посылает леденящий душу сигнал всем независимым голосам в Кыргызстане и является частью непосредственной и прямой угрозы верховенству закона и демократии», — пишут авторы письма.

Они также призвали международных партнеров Кыргызстана — в частности Европейский союз — занять твердую публичную позицию и потребовать положить конец политическим репрессиям и демонтажу независимой журналистики в стране.

«Руки прочь от Kloop!» — прокомментировал это письмо старший советник Норвежского хельсинкского комитета по вопросам политики Ивар Дале.

Задержание журналистов «Клоопа»

28-29 мая ГКНБ задержал 10 человек из-за связи с «Клоопом» — действующих сотрудников, бывших, а также двух человек, не имеющих отношения к изданию, но находившихся рядом с журналисткой «Клоопа» и бывшим оператором.

Не связанных с «Клоопом» людей отпустили, хотя и не вернули их технику, изъятую во время обыска. Отпустили также всех бывших и нынешних сотрудников, кроме действующего видеоредактора и оператора Александра Александрова и экс-оператора Жоомарта Дуулатова.

Вскоре ГКНБ опубликовал видео, на котором были некоторые из отпущенных бывших и действующих сотрудников. В видео они после допросов без адвокатов признаются в том, что их якобы финансировал журналист-расследователь Болот Темиров. Их также вынудили пообещать больше не работать с «Клоопом». Болот Темиров опроверг информацию, что задержанные с ним сотрудничали.

Видео с Дуулатовым и Александровым не публиковали, решением суда их оставили в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Адвокат сообщил, что подаст на апелляцию по мере пресечения и надеется на оправдание подзащитных. Известно, что возбуждено дело о призывах к массовым беспорядкам — однако, ни к каким беспорядкам журналисты не призывали.