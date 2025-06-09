Задержанию и обыскам сотрудников «Клоопа» предшествовало постоянно усиливающееся давление на редакцию со стороны властей Кыргызстана. Власти не раз давали понять, что «Клооп» преследуют из-за расследований о коррупции, клановости, трайбализме и дезинформации со стороны чиновников. Рассказываем, как они реагировали на каждую такую публикацию.

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Матраимов камалат!

Садыр Жапаров пришел к власти на волне протеста против несправедливых выборов в Жогорку Кенеш в начале октября 2020 года. Тогда граждан возмутила победа провластной партии «Биримдик» за счет админресурса и прохождение в парламент партии «Мекеним Кыргызстан», которую обвиняли в массовом подкупе избирателей.

Кроме того, «Мекеним» ассоциировалась с Райымбеком Матраимовым. В народе он получил прозвище Райым-миллион за причастность к выводу сотен миллионов долларов из Кыргызстана через Таможенную службу, в которой он занимал не последний пост.

Негодующие кыргызстанцы узнали об этом из серии громких расследований «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о коррупции на таможне. Их главными героями были Матраимов и уйгурский бизнесмен Хабибула Абдукадыр.

Именно из-за этих расследований «Клооп» столкнулся с серьезным давлением в 2019-2020 годах, при президенте Сооронбае Жээнбекове. Официальной реакции почти не было. «Дайте факты», — отвечал журналистам на вопросы о Матраимове тогдашний глава страны. При этом сам Матраимов подал на «Клооп» в суд — который практически сразу арестовал счета издания.

Зато Садыр Жапаров, которого на волне протестов вызволили из колонии вышел на площадь возле Дома правительства в Бишкеке с лозунгом: «Матраимов камалат!» (Матраимова арестуем!). Это обещание помогло ему получить пост и.о. премьер-министра.

При Жапарове Матраимова наказали, но мягко: признав виновным в коррупции, его оштрафовали на 260 тысяч сомов и отпустили из зала суда с обещанием выплатить еще 2 млн долларов ущерба. Абдукадыр избежал разбирательств.

А вскоре выяснилось, что новая власть тоже не готова реагировать на расследования «Клоопа» объективно и беспристрастно, и лишь усилила свое сотрудничество с Абдукадыром.

Смена власти и нарушения на выборах

Новой власти нужно было стать легитимной, поэтому за один 2021 год в Кыргызстане прошло несколько избирательных кампаний. Общественный фонд «Клооп Медиа» участвовал в наблюдении на всех выборах.

Тысячи наблюдателей от «Клоопа» по всей стране фиксировали тысячи нарушений. Обо всех нарушениях сообщалось в местные избиркомы и в Центризбирком. Но тот не реагировал. «Клооп» обжаловал бездействие ЦИКа в суде, однако суд оставлял жалобы без рассмотрения.

Осенью 2021 года власть начала открыто мешать работе команды «Клоопа» на выборах. Общественный фонд «Клооп Медиа» не хотели допускать до наблюдения в целом. На участки пытались не пускать наблюдателей фонда — в том числе, во время подсчета голосов. А спустя два года выяснится, что в ноябре 2021 года ГКНБ возбудил против «Клоопа» уголовное дело по статье о «публичных призывах захвату власти».

Налоговая проверка после «Кыргызтемира»

В апреле 2023 года «Клооп» опубликовал расследование «Дело «Кыргызтемира»: как коррупция связана с диктатурой» — о том, как людей из окружения беглого президента Бакиева фактически освободили от налогов.

В начале мая Налоговая служба пришла в «Клооп» с проверкой, которая продолжалась до начала сентября. Налоговая служба не выявила никаких нарушений у фонда.

Президент вступается за сомнительных майнеров

В июле были опубликованы два расследования о майнинге на государственном электричестве «Тариф «Охреневший». Правительство Жапарова по дешевке отдает электричество фирме, связанной с Бакиевыми» и «А вы собирайте кизяк. Миллионы государственных киловатт продают майнерам, связанным с чиновниками».

После этого президент Жапаров признал существование майнинговых ферм, потребляющих государственное электричество. Но назвал их полезными и обвинил «Клооп» в распространении «неверной» информации. А Минэнерго начало прятать статистику потребления электроэнергии.

«Барселона»: первая попытка нас закрыть

22 августа 2023 года «Клооп» опубликовал расследование «Ядерный пас из Барселоны. Как партнер Росатома помогает Ташиеву продвигать футбол». Речь шла о том, как родственники президента и главы Госкомитета нацбезопасности сделали франшизу испанского футбольного клуба семейным бизнесом.

Садыр Жапаров публично подтвердил данные этого расследования. Но обрушился на «Клооп» с обвинениями в «отпугивании инвесторов» и заявил, что «дальше так не пойдет».

В день выхода расследования Прокуратура Бишкека подала иск о ликвидации юридического лица «Клоопа» в Кыргызстане — Общественного фонда «Клооп Медиа».

Из иска мы и узнали, что еще в ноябре 2021 года (во время выборов) ГКНБ возбудил против сотрудников «Клоопа» уголовное дело по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти». Экспертизы по делу были датированы 2022-2023 гг. Круг подозреваемых и конкретные обвинения неизвестны до сих пор.

Этим ГКНБ не ограничился. В сентябре 2023 ведомство подало иск в Министерство культуры с жалобой заблокировать сайт Kloop.kg. Формальным поводом стал отказ «Клоопа» удалять новость о жалобах политика Равшана Жээнбекова на пытки в ГКНБ. В этом же месяце сайты издания на обоих языках были заблокированы в Кыргызстане — блокировки не сняты до сих пор.

Ликвидация фонда

Тем временем, редакция выпустила еще несколько расследований. О том как майнеры покупают электричество у компании связанной с Бакиевым, как Генпрокуратура выгораживает своего сотрудника, подозреваемого в растрате чужих $700 тысяч и другие публикации, раскрывающие коррупцию, клановость и дезинформацию со стороны чиновников.

9 февраля 2024 года Октябрьский районный суд Бишкека ликвидировал юридическое лицо издания — Общественный фонд «Клооп Медиа». Основанием стали комичные выводы государственных экспертов о том, что наши материалы вызывают у граждан сексуальные аномалии и желание эмигрировать.

Опровержение без фактов

Однако у «Клоопа» есть второе юридическое лицо, поэтому редакция законно продолжила работу в Кыргызстане.

28 мая 2024 года «Клооп» совместно с OCCRP и Temirov Live опубликовал расследование «Вся ханская рать. Как большие госпроекты достались подставным людям из окружения президента Кыргызстана».

В ответ пресс-секретарь администрации президента Дайырбек Орунбеков обвинил журналистов в клевете — не уточнив, в чем она состоит.

Это все из-за расследований

12 июля 2024 года «Клооп» опубликовал расследование об управляющем делами президента «Личный рейдер президента. Как Каныбек Туманбаев захватил чужой завод».

Через четыре дня Верховный суд поддержал ликвидацию ОФ «Клооп Медиа».

Президент Садыр Жапаров лично прокомментировал это событие. Он предположил, что суд мог ликвидировать фонд из-за «односторонних расследований», которые были направлены на «очернение кого-либо».

Абдукадыр идет в суд

31 октября 2024 года «Клооп» и Temirov Live опубликовали расследование «Швейные короли. Как друзья и близкие президента завладели рынком “Мадина”».

В аппарате президента тогда заявили, что верить «Клоопу» нельзя, потому что материал «основан на слухах». А фигурант этого расследования Хабибулла Абдукадыр подал иск против «Клоопа» и Temirov Live.

Опять «Барселона»

21 февраля 2025 года «Клооп» и Temirov Live выпустили очередное расследование «Футбол для отмывания репутации. Что не так с академией Barça в Бишкеке». В нем журналисты рассказали, как государство помогает людям Ташиева зарабатывать на недвижимости под брендом испанского клуба.

«Написали так, будто из футбола делают бизнес, а деньги от него — съедают. Ничего подобного! Я лично наблюдаю. […] Вы им не верьте, они клевещут.», — заявил Камчыбек Ташиев в ответ на расследование.

Не остался в стороне и президент. Жапаров ответил, что кто бы ни участвовал в строительстве франшизы «Барса» — это хорошо. И тоже заявил, что никто из участников этого проекта не получит сверхприбыли.

Золото Кольбаева

Через месяц «Клооп» и Temirov Live опубликовали расследование «”Ради государства”. Как золото Кольбаева досталось другу Ташиева». В нем говорилось, как после убийства вора в законе Камчы Кольбаева сотрудниками ГКНБ золотое месторождение, принадлежавшее партнерам авторитета, досталось другу Ташиева Айбеку Алыбаеву. Он же строит академию футбола «Барса» и жилой комплекс.

Через два дня после публикации расследования ГКНБ сообщил, что у Алыбаева отобрали лицензию на месторождение — якобы, из-за недостаточности инвестиций в его разработку.

А бывший партнер Кольбаева заявил, что, сидя в СИЗО ГКНБ, он переписал свое месторождение на друга Ташиева «добровольно» и «без какого-либо давления».

Аресты

22 мая 2025 года «Клооп» и Temirov Live опубликовали расследование «Бакиевским вернули банк. Постепенную реабилитацию беглого президента подкрепляют собственностью».

Публичной реакции на это расследование со стороны властей не было. Но 28 и 29 мая ГКНБ задержал восемь бывших и действующих сотрудников «Клоопа». К задержанным, вопреки закону, не допускали адвокатов. Что происходило с ними после задержаний, неизвестно. Шестерых ГКНБ после долгих допросов отпустил, записав «извинения» четверых из них на видео.

Двух задержанных — видеооператора Александра Александрова и бывшего видеооператора «Клоопа» Жоомарта Дуулатова — оставили в СИЗО ГКНБ до конца июля. Их подозревают в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». В чем конкретно заключались эти призывы, не знают даже адвокаты, которых, вопреки закону, также не пускали к ним на допросы и не ознакомили с материалами дела до суда о мере пресечения.

Бухгалтера и офис-менеджера «Клоопа» тоже допрашивали без адвокатов. ГКНБ изъял архив финансовой документации издания.