Президент Кыргызстана ускоренными темпами превращает страну в классический авторитарный режим — с подавлением СМИ, зачисткой оппозиции, устрашением элит и культом «своего парня у власти». Эксперт по Центральной Азии из Carnegie Endowment Темур Умаров объясняет, как работает этот сценарий — и почему он так опасен.

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— Темур, как вам недавние события вокруг «Клоопа»?

— Слежу пристально за тем, что творится с «Клоопом». Это, конечно, ужасно. Это было ожидаемо, но, как всегда, всё, что ты мозгами понимаешь — когда это происходит, эмоционально ты никогда не оказываешься готов для того, чтобы это всё переварить.

— Вы как-то говорили, что Ташиев с Жапаровым возвращают Кыргызстан к некой автократической норме для центральноазиатских режимов. Но они так закусили удила, что кажется, готовы переплюнуть соседей. Сносят дома 70-х годов и не платят компенсацию. Сносят рынки, вынуждая торговцев покупать у своих друзей фанерные павильоны по $1000 за метр… Такое ощущение, что наступают фронтально и на всех.

— Мне по-прежнему кажется, что Садыр Жапаров и Ташиев пытаются установить нормальный центрально-азиатский авторитарный режим, который принят в регионе, и из которого постоянно выбивался Кыргызстан.

И, естественно, для того, чтобы этого добиться, им нужно сделать за короткий срок то, что другие авторитарные страны делали десятилетиями. То, что в Узбекистане, в Казахстане, в Таджикистане, Туркменистане, совершалось в девяностых, нулевых и в начале 2010-х — в Кыргызстане это всё Жапаров сейчас пытается уместить в несколько лет.



— Что Жапарову надо сделать, чтобы уравнять Кыргызстан с соседями?

— В первую очередь, уничтожить любую оппозицию, любую критику. Сделать невозможным существование любых публичных деятелей внутри страны, которые высказывают мнение, противоположное главному мнению.

Естественно, это касается всех политиков. Это касается всех людей, которые занимаюется околополитической деятельностью и всяким активизмом. Это, в первую очередь, касается всех НКО, и всех организаций и отдельных индивидуумов, которые связаны с международными фондами.

Второе: он, естественно, берётся за СМИ. То, как в Узбекистане выглядит медиасфера — вот это его примерный ориентир. Когда внутри страны нет ни одной газеты, ни одного издания, которое явно говорит про проблемы политические, про коррупцию на самом высоком уровне.

— О чем, в таком случае, вообще можно писать и говорить?



— Единственное, о чем можно писать, это общие проблемы жилищно-коммунального сектора. Говорить про успехи, пересказывать официальные источники — вот это все, конечно, можно. Можно рассказывать про бизнес, про предпринимателей: какие они молодцы, как они вкладываются в какую-нибудь общественно важную деятельность.

Но, как только дело касается чего-то такого чувствительного, опасного, это уже пресечение красных линий.

Поэтому они взялись за «Клооп», потому что «Клооп» — это одно из лучших расследовательских изданий в Центральной Азии, не только в Кыргызстане. «Клооп» все время демонстрировал, что он не боится. Что он высказывается и пытается донести до общества факты и ту объективную картину, которую власти видеть не хотели. Соответственно, взялись за него.

И возьмутся за всех остальных, кто продолжает подобную деятельность. Как минимум, разберутся со всеми, кто внутри страны находится. И здесь, будь то бухгалтер, будь то уборщица, будь то человек, который абсолютно не имеет никакого отношения к редакционной политике и к текстам — он тоже будет наказан. Это специально делается для того, чтобы никому другому не пришло в голову хоть как-то быть связанным с такими организациями.

— Репрессии касаются не только «Клоопа». Недавно суд вынес очень жесткие приговоры бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам по делу о столкновениях в Кой-Таше. Оно тянулось много лет, и почему-то так совпало, что оно завершилось через несколько дней после задержаний наших сотрудников.

— Это третье, за что власти берутся — элиты, в широком смысле. Садыр Жапаров в самом начале, как пришел, дал понять: или вы вместе с ним, готовы идти на компромиссы и делите вот этот общий пирог — или вас ликвидируют, как видимо ликвидировали Колю Киргиза (Камчы Кольбаева — ред).

Или вас вынудят покинуть территорию Кыргызстана. Как, в принципе, в Кыргызстане принято делать с представителями элиты, которые были снесены после очередного протеста и госпереворота.

— А что еще входит в этот «учебник автократа»?

— Силовики. Это последний важный момент, за который Жапаров взялся, и здесь непременно важна роль Ташиева.

Силовики всегда должны быть накормлены, напоены, зарплата у них должна расти, они должны чувствовать себя лучше всех в стране. И, собственно, этим Ташиев, видимо, и занимается, открывая, чуть ли не каждый месяц по новому филиалу ГКНБ, увеличивая штат сотрудников и бюджеты, которыми ГКНБ располагает.

Вот это все — «учебник автократа», которым пользуется Садыр Жапаров. И все это поддерживается частью общества, которая видит в Садыре Жапарове такого «нашего парня», который «наведёт порядок», который «знает чаяния настоящего народа», который «сам вышел из народа», который «понимает проблемы», который не зажравшийся представитель элит с домами, яхтами и вертолетами, а такой «простой наш парень».

— Этот «простой парень» летает на частных самолетах, носит очень дорогую одежду. И с домами у него все в порядке. А его близкие открыто демонстрируют в соцсетях свою роскошную жизнь.

— Жапаров, конечно, сильно уже отличается от своей изначальной репутации. Потому что тот Жапаров, который пришел к власти, и тот Жапаров, который уже несколько лет сидит у власти — с его сыном, племянницей и другими родственниками, о которых проявляется какая-то информация, что они уже не просто скромные представители элиты — конечно, тут есть некий разрыв в репутации.

Но он пытается всё ещё держаться за вот эту изначальную репутацию, с которой он пришёл, собственно, к власти. И вот эта условная поддержка со стороны части общества дает ему пока что возможность продвигать все те инициативы, которые он продвигает.

— Может ли этому превращению Кыргызстана в условный Узбекистан что-то помешать?

— На мой взгляд, пока что все это выглядит как успешная попытка автократизации Кыргызстана. Садыр Жапаров планирует оставаться у власти как можно дольше, с каждым годом консолидируя власть в своих руках всё больше и больше. Он относительно молодой политик, поэтому времени у него достаточно, чтобы идти дальше по «учебнику автократа».

Если он сможет достичь хрупкого баланса, при котором обществу дают достаточное количество благ, чтобы люди не умирали с голоду — но при этом не слишком много, чтобы люди, условно, «не зажрались», как говорит обычно политическая элита — тогда Жапаров сможет удерживать власть достаточно долго.

Если, конечно не произойдет раскол внутри его круга, который состоит из небольшого количества людей, в том числе Ташиева. Но если у Ташиева не появятся какие-то свои собственные политические амбиции и он не захочет избавиться от Жапарова, которого отчасти он сам привёл к власти — то эта схема вполне себе устойчива. Мы видим это на примере других стран.

