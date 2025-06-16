Пока глава Кабмина Адылбек Касымалиев ищет в США инвесторов для ГЭС «Камбар-Ата-1» — на «Камбар-Ате-2» продолжаются странные дела. Бакиевские майнеры, которым эту электростанцию отдали на модернизацию, купили для нее старое и не подходящее оборудование, узнал «Клооп». Мало того, как сообщил нам акционер ОАО «Электрические станции», куда входит эта ГЭС, цену на это оборудование завысили в 34 раза.

В 2023 году мы рассказали, как правительство Кыргызстана отдало по дешевке майнерам электроэнергию государственной ГЭС «Камбар-Ата-2». Никому не известная майнинговая компания «МБТ-Строй» с российским участием получила ее по себестоимости — менее чем по 1 сому за киловатт. Это в шесть раз дешевле, чем платит население. Хотя официальный тариф для майнинга в Кыргызстане тогда составлял 5,04 сома за киловатт.

Чиновники тогда оправдывались: взамен инвесторы вложат в модернизацию ГЭС 1,5 млрд сомов. Мол, сейчас из 120 мегаватт, которые выдает «Камбар-Ата-2», 30 мегаватт «заперты» — их не пускают в единую энергосистему Кыргызстана слишком слабые трансформаторы и линии электропередач. Инвестор заменит их на более мощные — и дефицитное электричество веселой рекой побежит в единую энергосистему страны. А за это ему разрешат поставить на Камбар-Ате майнинговую ферму.

Это было, мягко скажем, лукавство. Во-первых, ситуация с майнингом на государственном электричестве неоднозначна. В 2019 году Нацэнергохолдинг делать это запрещал, а ГКНБ задерживал майнеров и конфисковывал оборудование. Во-вторых, «МБТ-Строй» оказалась связана с кланом Бакиевых, который был широко известен своими махинациями в энергетике. В-третьих, по условиям контракта «освобожденные» мегаватты никто в Кыргызстане все равно не увидит: по условиям соглашения майнеры 10 лет будут тратить их на себя, зарабатывая крипту.

Но это была лишь часть истории. Как выяснил «Клооп», майнеры в обмен на почти дармовое электричество закупили для электростанции старые 22-летние трансформаторы, которые к тому же заведомо не подходят для выполнения главной задачи инвестпроекта.

Фото такого же, но нового трансформатора из отчета независимого оценщика
Фото такого же, но нового трансформатора из отчета независимого оценщика

Почему не подходят?

Чтобы освободить «запертую» мощность «Камбар-Аты 2» и подключить электростанцию к единой энергосистеме Кыргызстана, открытое распределительное устройство ГЭС должно выдавать напряжение 500 киловольт, объясняет акционер ОАО «Электрические станции» и эксперт по энергетике Расул Умбеталиев. А эти трансформаторы по паспорту способны выдать лишь 110 киловольт.

По оценке независимого эксперта-оценщика, приглашенного ОАО «Электрические станции» на «Камбар-Ату 2» (отчет есть в распоряжении «Клоопа»), ремонт этих трансформаторов, отработавших неизвестно где 20 лет, был проведен кое-как: подтеки масла, кривые швы от автогена, коррозия.

Скрин из отчета эксперта
Скрин из отчета эксперта

Но самое удивительное: два этих трансформатора инвесторы из «МБТ-Строй» оценили в 55 млн сомов каждый, сообщил «Клоопу» Умбеталиев. Хотя, как показала независимая экспертиза, даже новые такие трансформаторы завод-изготовитель продает по 4,8 млн сомов за штуку. А красная цена этим, бэушным, по подсчетам эксперта-оценщика — и вовсе 1,6 млн сомов за штуку.

Скрин из отчета эксперта
Скрин из отчета эксперта

Получается, что инвесторы на «Камбар-Ате» завысили цену трансформаторов в 34 раза, говорит Умбеталиев.

В заключении эксперта написано, что трансформаторы ремонтировала российская компания «РТО» из Тольятти. Мы до нее дозвонились. Директор компании Владимир Лемешев признал, что да, ремонтировали. Но все вопросы о качестве ремонта посоветовал задавать заказчику. То есть, компании «МБТ-Строй».

Этой компанией владеет бывший торговец металлом из Москвы Алексей Зайцев. О загадочном дауншифтинге этого человека мы уже писали. Выручка его российского холдинга «А-Групп» достигала почти 1 млрд долларов. Но он почему-то продал его и ударился в сомнительную историю с майнингом на «Камбар-Ате 2».

Мы позвонили Зайцеву узнать, зачем он купил такие — явно негодные и старые — трансформаторы, и почему он так безбожно завысил их цену. Он ответил, что не может говорить, а потом перестал брать трубку.

Мы направили запрос министру энергетики Таалайбеку Ибраеву, чтобы узнать, признаны ли эти трансформаторы годными к эксплуатации, и в какую сумму их в итоге оценили. Ответа пока нет. В Минэнерго нам сообщили, что командировали на «Камбар-Ату 2» специалистов — выяснить, что там происходит. По словам Умбеталиева, майнинговая ферма на «Камбар-Ате 2» вовсю работает и в прошлом году она потребила 20 млн государственных киловатт.

Итак, оцените красоту игры. Правительство хвастается, что бюджет Кыргызстана чуть ли не впервые в истории ломится от денег. Но 1,5 млрд сомов на новые трансформаторы и ЛЭП для «Камбар-Аты-2» почему-то не находит. Вместо этого на государственную ГЭС заводят бакиевских майнеров и отдают им электричество чуть ли не даром на 10 лет — лишь бы те заменили оборудование. А они закупают не подходящее для этой цели старье. И, по словам акционера ОАО «Электрические станции», завышают его цену в 34 раза, чтобы отчитаться о своих якобы огромных инвестициях.

Это типичные «ширшовские схемы», говорит Расул Умбеталиев. Он имеет в виду коррупционные схемы, которые действовали в электроэнергетике при Бакиевых — их автором считается друг Максима Бакиева Алексей Ширшов. Три года назад он вернулся в Кыргызстан и был освобожден от уголовного преследования.

Прибыль у майнеров выходит просто фантастическая. И она оплачена населением Кыргызстана, которому не хватает электроэнергии и которому правительство каждый год повышает тариф. То самое правительство, которое разрешило поставить на «Камбар-Ате» майнинг.

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