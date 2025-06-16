Пока глава Кабмина Адылбек Касымалиев ищет в США инвесторов для ГЭС «Камбар-Ата-1» — на «Камбар-Ате-2» продолжаются странные дела. Бакиевские майнеры, которым эту электростанцию отдали на модернизацию, купили для нее старое и не подходящее оборудование, узнал «Клооп». Мало того, как сообщил нам акционер ОАО «Электрические станции», куда входит эта ГЭС, цену на это оборудование завысили в 34 раза.

В 2023 году мы рассказали, как правительство Кыргызстана отдало по дешевке майнерам электроэнергию государственной ГЭС «Камбар-Ата-2». Никому не известная майнинговая компания «МБТ-Строй» с российским участием получила ее по себестоимости — менее чем по 1 сому за киловатт. Это в шесть раз дешевле, чем платит население. Хотя официальный тариф для майнинга в Кыргызстане тогда составлял 5,04 сома за киловатт.

Чиновники тогда оправдывались: взамен инвесторы вложат в модернизацию ГЭС 1,5 млрд сомов. Мол, сейчас из 120 мегаватт, которые выдает «Камбар-Ата-2», 30 мегаватт «заперты» — их не пускают в единую энергосистему Кыргызстана слишком слабые трансформаторы и линии электропередач. Инвестор заменит их на более мощные — и дефицитное электричество веселой рекой побежит в единую энергосистему страны. А за это ему разрешат поставить на Камбар-Ате майнинговую ферму.

Это было, мягко скажем, лукавство. Во-первых, ситуация с майнингом на государственном электричестве неоднозначна. В 2019 году Нацэнергохолдинг делать это запрещал, а ГКНБ задерживал майнеров и конфисковывал оборудование. Во-вторых, «МБТ-Строй» оказалась связана с кланом Бакиевых, который был широко известен своими махинациями в энергетике. В-третьих, по условиям контракта «освобожденные» мегаватты никто в Кыргызстане все равно не увидит: по условиям соглашения майнеры 10 лет будут тратить их на себя, зарабатывая крипту.

Но это была лишь часть истории. Как выяснил «Клооп», майнеры в обмен на почти дармовое электричество закупили для электростанции старые 22-летние трансформаторы, которые к тому же заведомо не подходят для выполнения главной задачи инвестпроекта.

Почему не подходят?

Чтобы освободить «запертую» мощность «Камбар-Аты 2» и подключить электростанцию к единой энергосистеме Кыргызстана, открытое распределительное устройство ГЭС должно выдавать напряжение 500 киловольт, объясняет акционер ОАО «Электрические станции» и эксперт по энергетике Расул Умбеталиев. А эти трансформаторы по паспорту способны выдать лишь 110 киловольт.

По оценке независимого эксперта-оценщика, приглашенного ОАО «Электрические станции» на «Камбар-Ату 2» (отчет есть в распоряжении «Клоопа»), ремонт этих трансформаторов, отработавших неизвестно где 20 лет, был проведен кое-как: подтеки масла, кривые швы от автогена, коррозия.

Но самое удивительное: два этих трансформатора инвесторы из «МБТ-Строй» оценили в 55 млн сомов каждый, сообщил «Клоопу» Умбеталиев. Хотя, как показала независимая экспертиза, даже новые такие трансформаторы завод-изготовитель продает по 4,8 млн сомов за штуку. А красная цена этим, бэушным, по подсчетам эксперта-оценщика — и вовсе 1,6 млн сомов за штуку.

Получается, что инвесторы на «Камбар-Ате» завысили цену трансформаторов в 34 раза, говорит Умбеталиев.

В заключении эксперта написано, что трансформаторы ремонтировала российская компания «РТО» из Тольятти. Мы до нее дозвонились. Директор компании Владимир Лемешев признал, что да, ремонтировали. Но все вопросы о качестве ремонта посоветовал задавать заказчику. То есть, компании «МБТ-Строй».

Этой компанией владеет бывший торговец металлом из Москвы Алексей Зайцев. О загадочном дауншифтинге этого человека мы уже писали. Выручка его российского холдинга «А-Групп» достигала почти 1 млрд долларов. Но он почему-то продал его и ударился в сомнительную историю с майнингом на «Камбар-Ате 2».

Мы позвонили Зайцеву узнать, зачем он купил такие — явно негодные и старые — трансформаторы, и почему он так безбожно завысил их цену. Он ответил, что не может говорить, а потом перестал брать трубку.

Мы направили запрос министру энергетики Таалайбеку Ибраеву, чтобы узнать, признаны ли эти трансформаторы годными к эксплуатации, и в какую сумму их в итоге оценили. Ответа пока нет. В Минэнерго нам сообщили, что командировали на «Камбар-Ату 2» специалистов — выяснить, что там происходит. По словам Умбеталиева, майнинговая ферма на «Камбар-Ате 2» вовсю работает и в прошлом году она потребила 20 млн государственных киловатт.

Итак, оцените красоту игры. Правительство хвастается, что бюджет Кыргызстана чуть ли не впервые в истории ломится от денег. Но 1,5 млрд сомов на новые трансформаторы и ЛЭП для «Камбар-Аты-2» почему-то не находит. Вместо этого на государственную ГЭС заводят бакиевских майнеров и отдают им электричество чуть ли не даром на 10 лет — лишь бы те заменили оборудование. А они закупают не подходящее для этой цели старье. И, по словам акционера ОАО «Электрические станции», завышают его цену в 34 раза, чтобы отчитаться о своих якобы огромных инвестициях.

Это типичные «ширшовские схемы», говорит Расул Умбеталиев. Он имеет в виду коррупционные схемы, которые действовали в электроэнергетике при Бакиевых — их автором считается друг Максима Бакиева Алексей Ширшов. Три года назад он вернулся в Кыргызстан и был освобожден от уголовного преследования.

Прибыль у майнеров выходит просто фантастическая. И она оплачена населением Кыргызстана, которому не хватает электроэнергии и которому правительство каждый год повышает тариф. То самое правительство, которое разрешило поставить на «Камбар-Ате» майнинг.