Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) распространила заявление, указав, что независимое издание «Клооп» находится под прицелом властей Кыргызстана. Правозащитники требуют, чтобы власти страны освободили действующего и бывшего операторов «Клоопа» Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова.

«Процедурные нарушения, необоснованные конфискации, насильственные признания, клевета и очернение – все это позорные методы, используемые властями Кыргызстана, чтобы заставить журналистов “Клоопа” замолчать. Они должны быть прекращены. Организация RSF решительно осуждает эту попытку запугать независимых журналистов и призывает президента Садыра Жапарова немедленно освободить Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова», — заявила Жанна Кавелье руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в RSF.

Задержание журналистов «Клоопа»

28 мая в Оше ГКНБ задержал журналистку «Клоопа» Зыягул Болот кызы, а в Бишкеке — оператора «Клоопа» Александра Александрова, бывшего оператора Жоомарта Дуулатова и его девушку, журналистку Айдай Эркебаеву и ее подругу, а также бывшую сотрудницу «Клоопа» Зару Садыгалиеву.

29 мая в Бишкеке ГКНБ задержал еще одного сотрудника издания, 20-летнего Абдиля Торобаева, и двух административных сотрудниц, включая бухгалтера.

После многочасовых допросов и недопуска адвокатов, некоторых бывших и действующих сотрудников отпустили из здания ГКНБ. При этом силовики, перед тем, как отпустить задержанных, принудили их извиниться для записи на видео, которое впоследствии и распространили. Техника, изъятая у людей, подвергнутых обыскам и допросам, до сих пор находится в ГКНБ.

Двух операторов Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова арестовали. Их подозревают в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Что именно ГКНБ счел «призывами», неизвестно.

30 мая суд постановил оставить Александрова и Дуулатова в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Адвокат Нурбек Сыдыков заявил, что защита подаст апелляцию на меру пресечения. Он рассчитывает, что при объективном расследовании журналистов оправдают.