В новом СИЗО ГКНБ, открытом в Бишкеке в конце мая, к задержанным — включая видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника издания Жоомарта Дуулатова — не пускают адвокатов.

Об этом сообщил один из адвокатов задержанных сотрудников «Клоопа». По его словам, сотрудники госбезопасности объясняют это ремонтом. Адвокаты не могут увидеться с Александровым и Дуулатовым с 30 мая.

То, что адвокатов не пускают к подзащитным, содержащимся в новом СИЗО ГКНБ подтвердили «Клоопу» и представители задержанных по другим делам. Один из них сообщил, что его подзащитного перевели в новое здание СИЗО ГКНБ из старого. В старом он мог встречаться со своим подзащитным, а сейчас не может. По словам адвоката, ремонт обещают закончить примерно через неделю, но точных сроков не называют.

Торжественная церемония открытия нового комплекса зданий ГКНБ в Бишкеке прошла 31 мая. Тогда Госкомитет нацбезопасности опубликовал множество фотографий, где объекты осматривает президент Садыр Жапаров. Все помещения на них выглядят законченными, без недоделок и следов ремонта.

Тогда же председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев выразил надежду, «что все плохое останется в старом здании [СИЗО], а в новом начнется совсем другая работа».

Напомним, видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника издания Жоомарта Дуулатова сотрудники ГКНБ задержали 28 мая. Силовики обыскали их дома, изъяли технику, а затем обоих увезли в городской отдел ГКНБ Бишкека. Одновременно в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое действующих и бывших журналистов «Клоопа».

Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК.

Позже троих отпустили, взяв подписку о неразглашении. Александрова и Дуулатова суд оставил в СИЗО до 21 июля по подозрению «в причастности к призывам к массовым беспорядкам». В чем конкретно состоят эти призывы, ГКНБ не уточняет. Суд прошел в закрытом режиме. Это был первый и пока единственный день с момента задержания двух наших видеооператоров, когда адвокаты смогли увидеться с ними.