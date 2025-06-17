Адвокат Кайсын Абакиров на своей странице в Фейсбуке обратился к главе Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ адвокатов к своим подзащитным, которые содержатся в новом СИЗО ГКНБ.

«Я, Кайсын Абакиров являюсь адвокатом Александрова Александра, который в настоящее время содержится в СИЗО ГКНБ КР. В связи с переездом ГКНБ и проведением ремонтных работ в учреждении возникли сложности с доступом защитников к своим подзащитным, что ограничивает их право на юридическую помощь, гарантированную Конституцией и международными нормами», — написал он.

Абакиров добавил, что в соответствии с Конституцией и законом «О гарантиях адвокатской деятельности», каждый задержанный имеет право на защиту, а адвокаты — на свободные встречи с клиентами.

За день до этого обращения «Клооп» писал, что в новом СИЗО ГКНБ, открытом в Бишкеке 31 мая, к задержанным — включая видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника издания Жоомарта Дуулатова — не пускают адвокатов.



То, что адвокатов не пускают к подзащитным, содержащимся в новом СИЗО ГКНБ подтвердили «Клоопу» и представители задержанных по другим делам. Один из них сообщил, что его подзащитного перевели в новое здание СИЗО ГКНБ из старого. В старом он мог встречаться со своим подзащитным, а сейчас не может. По словам адвоката, ремонт обещают закончить примерно через неделю, но точных сроков не называют.



Видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего сотрудника издания Жоомарта Дуулатова сотрудники ГКНБ задержали 28 мая. Силовики обыскали их дома, изъяли технику, а затем обоих увезли в городской отдел ГКНБ Бишкека. Их допрашивали весь день без адвоката — это грубейшее нарушение УПК.



Александрова и Дуулатова суд оставил в СИЗО до 21 июля по подозрению «в причастности к призывам к массовым беспорядкам». В чем конкретно состоят эти призывы, ГКНБ не уточняет. Суд прошел в закрытом режиме. Это был первый и пока единственный день с момента задержания двух видеооператоров, когда адвокаты смогли увидеться с ними.