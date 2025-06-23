Коллегия Бишкекского горсуда перенесла на 27 июня заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения в отношении видеооператора «Клоопа» Александра Александрова и бывшего видеооператора издания Жоомарта Дуулатова. Как пишет «Апрель», заседание назначено на 10 часов утра.

По информации издания, арестованных не доставили в суд 23 июня. По каким причинам перенесено заседание — неизвестно. Дуулатов и Александров содержатся в СИЗО ГКНБ с 30 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что адвокаты не могут посетить своих подзащитных, так как их содержат в новом СИЗО ГКНБ. По информации адвоката Кайсына Абакирова, который представляет Александра Александрова, доступ к подзащитным ограничен из-за ремонта.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и Дуулатова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. 30 мая Первомайсикй райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Пятерых задержанных впоследствии отпустили.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.