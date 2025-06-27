Коллегия Бишкекского горсуда оставила под стражей видеооператора «Клоопа» Александра Александрова. Как сообщили в пресс-службе горсуда, решение было принято 23 июня.

Рассмотрена ли апелляционная жалоба на арест в отношении бывшего видеоператора «Клоопа» Жоомарта Дуулатова пока неизвестно. Ранее издание «Апрель» и правозащитница Гульшайыр Абдирасулова сообщали, что заседание горсуда, назначенное на 23 июня, не состоялось.

Дуулатов и Александров содержатся в СИЗО ГКНБ с 30 мая 2025 года. Адвокат Александра Александрова Кайсын Абакиров 17 июня сообщал, что не может получить доступ к своему подзащитному из-за ремонта в новом СИЗО ГКНБ.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова и Дуулатова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали около шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Пятерых задержанных впоследствии отпустили.

Кроме того, обыскам и допросам подверглись офис-менеджер и бухгалтеры издания.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.