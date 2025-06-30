Телеканал «Апрель» в обращении к своим читателям и зрителям сообщил, что может прекратить свою работу.

«4 июля 2025 года Октябрьский районный суд вынесет решение по иску прокуратуры о закрытии нашей редакции и блокировке её страниц в социальных сетях. Мы уже говорили, что решение суда будет нами исполнено — каким бы оно ни было. С вероятностью 99% это решение будет не в нашу пользу», — сообщил телеканал 28 июня.

Телеканал «Апрель» столкнулся с давлением еще при президенте Сооронбае Жээнбекове. Тогда офис телеканала опечатали, отобрали право на вещание, и издание боролось за него через суд, успешно его отстояв. На тот момент телеканал был связан с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым, который помог Жээнбекову стать президентом. Политики стали открыто конфликтовать через полгода после вступления Жээнбекова на пост президента.

Несмотря на арест оборудования, телеканал продолжал освещать события в Кыргызстане через социальные сети и YouTube. Редакция канала неоднократно подчеркивала, что уже более двух лет не имеет связей с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Но в апреле 2025 года издания озвучили свои претензии сотрудники прокуратуры и ГКНБ, требуя отозвать у телеканала лицензию на вещание и заблокировать его соцсети. Также в иске упомянули дело против телеканала времен Сооронбая Жээнбекова — мол, в 2019 году арестовали имущество телеканала, так почему же он вещает дальше. Это при том, что уже при правлении Садыра Жапарова, в декабре 2020 года, «Апрель» получил право выходить в телеэфир по решению суда.

Обвинения в адрес телеканала строятся на заключениях экспертов, которые раскритиковали ведущих издания за экспрессивность речи, сарказм и мимику. По их мнению, материалы издания «подрывают авторитет власти». Некоторые из экспертов, выступавшие на заседаниях судов по делу телеканала, ранее были экспертами и по делу о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». На основании этих экспертиз суд одобрил ликвидацию фонда.

Решение прекратить работу в случае, если суд одобрит блокировку соцсетей телеканала, «Апрель» принял на фоне непрерывного давления на независимые СМИ и отдельных журналистов — репортеры в Кыргызстане подвергаются уголовному преследованию в основном по делам о призывах к беспорядкам.