Гособвинение запросило восемь лет и шесть месяцев лишения свободы для журналистки Канышай Мамыркуловой. Об этом стало известно 30 июня на прениях по её делу. Само заседании проходило в Октябрьском райсуде Бишкека.

Адвокат Мамыркуловой Нурбек Сыдыков сообщил «Азаттыку», что его подзащитная не согласна с предъявленными обвинениями. Следующее заседание суда, где ожидается приговор, состоится 3 июля в 11 часов.

Мамыркулова подвергается преследованию вот уже несколько лет, а сейчас она находится в заключении за якобы публикацию «искаженной информации по вопросам кыргызско-таджикской границы». Ее обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Суд наложил арест на ее квартиру.

Посты журналистки в фейсбуке рассказывали о том, как госпропаганда освещала отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном. Основной посыл постов — критика людей, в том числе сторонников и пиарщиков власти, которые в 2022 году, когда произошло крупное столкновение на границе, писали об агрессии со стороны Таджикистана, а затем стали выступать за подписание соглашения по границе между двумя странами.

«Я не убивала, не грабила государство и не брала взяток. Я лишь отражала правовые, политические, экономические и социальные проблемы общества в своих постах. Что касается возбужденного против меня уголовного дела, то я никогда не совершала преступления, подпадающего [под статьи УК «Массовые беспорядки» и «Возбуждение розни»]. Это понимают как сами они [обвинители], так и юристы, адвокаты, и я, как человек, тесно работающий с правоохранительными органами», — писала журналистка в своем письме из СИЗО-1 в апреле 2025 года.

Мамыркулова была задержана сотрудниками милиции 20 марта 2025 года. При этом она подвергалась давлению и до задержания — ее даже допрашивали в ГКНБ. Также о ней нелицеприятно отзывались представители власти, например президент Садыр Жапаров, назвавший журналистку «лающей собакой». Мамыркулова регулярно подвергалась травле со стороны фейковых аккаунтов в соцсетях.

У Канышай Мамыркуловой большой опыт работы в медиа — она в разное время была редактором в изданиях «Алиби», «Сентябрь» и «Говори ТВ».