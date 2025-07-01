Всем привет, с вами Ринат Тухватшин. Сегодня я хотел бы рассказать, что «Клооп» будет делать в свете последних событий, которые произошли с нами.

Напомню, что в конце мая — начале июня сотрудники ГКНБ задержали в общей сложности 11 человек. Среди них были наши действующие сотрудники, бывшие сотрудники и даже два человека, которые являлись друзьями наших сотрудников и просто находились рядом в момент задержания.

Сейчас под арестом остаются два человека: бывший оператор, который на момент задержания уже уволился, и ещё один оператор, который тогда был действующим сотрудником. Их обвиняют в «участии в организации массовых беспорядков».

Я считаю, что эти задержания — это часть целенаправленной кампании, которая должна уничтожить «Клооп» в Кыргызстане. Действующая власть — в первую очередь, президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — не терпят наши расследования, потому что они качественные, потому что мы говорим правду.

Власти уже заблокировали наш сайт, закрыли одно из наших юридических лиц, и теперь они просто перешли к арестам.

Мы, безусловно, приняли меры для защиты наших остальных сотрудников. По понятным причинам, я не могу вдаваться в подробности. Тем не менее, наши читатели и пользователи, вероятно, справедливо интересуются: что будет делать «Клооп» в такой ситуации.

Вы, вероятно, заметили, что у нас стало выходить намного меньше материалов, чем раньше. Возможно, некоторые из вас даже думают, что мы закроемся совсем.

Это, конечно же, не так.

В сложившейся ситуации наш долг — продолжать работать и заниматься расследованиями. Конечно, нам придется немного изменить формат нашей работы. Сегодня я расскажу, какие именно перемены нас ждут.

Самое главное изменение — наше издание теперь будет, в основном, фокусироваться на расследованиях. Понятно, что выпускать расследование каждый день или даже каждую неделю — невозможно, поэтому может показаться, что контента у нас будет меньше, но зато этот контент будет расследовательский и эксклюзивный.

Хотите прочитать расследование? Вот несколько на выбор:

Бакиевским вернули банк. Постепенную реабилитацию беглого президента подкрепляют собственностью

Личный рейдер президента. Как Каныбек Туманбаев захватил чужой завод

Подстава на миллион. Как на простых кыргызстанцев вешают чужие налоги

В этом я вижу некоторую иронию. Власти и провластные комментаторы часто обвиняют нас в предвзятости, утверждая, что мы только критикуем и никогда не говорим о положительных действиях властей. Однако это не соответствует действительности.

Если вы посмотрите наши старые материалы, то увидите, что мы старались ежедневно освещать деятельность властей. Мы почти всегда освещали пресс-релизы, выпускаемые Жапаровым или Ташиевым, и делали это достаточно нейтрально.

Конечно, наши расследования и колонки можно воспринимать как критику, но наши ежедневные новостные материалы нельзя назвать критическими. Мы всегда стремились находить и хорошие новости, и интересные события, происходящие в Кыргызстане.

Вот пример наших хороших новостей:

Ученая Асель Сартбаева получила финансирование на свои исследования по методу стабилизации вакцины

«Не игрушка». Как студенты политеха и медакадемии сделали первый в Кыргызстане бионический протез

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкбая Суйундукова признан лучшим на кинофестивале в Греции

Редакция, находившаяся в Кыргызстане и попавшая под удар, занималась, в том числе, и освещением таких позитивных новостей и старалась максимально отражать позицию власти тоже.

Теперь, когда нам приходится принимать серьезные меры для защиты наших сотрудников, заниматься освещением ежедневных новостей или просто публиковать пресс-релизы властей становится для нас слишком дорого с учетом мер безопасности.

Поэтому мы вынуждены расставлять приоритеты. Главный приоритет для нас — это расследования.

Я уверен, что найдется множество СМИ в Кыргызстане, которые будут освещать хорошие новости и давать возможность властям высказаться. Таким образом, глобальный баланс будет соблюден.

Помимо расследований у нас будет еще много колумнистики.

Почитайте наши колонки!

Завтра вас могут посадить — да, именно вас. Коллег Темирова осудили — как это касается каждого кыргызстанца?

Лейла Саралаева: Кыргызстан попал в ловушку псевдопатриотизма

Больше, чем поэт. Как акын Аскат Жетиген повторяет судьбу Токтогула

Колумнистика – это примерно то, чем я занимаюсь сейчас. Я или кто-то другой будет давать контекст, пытаясь связать события воедино и объяснять, что происходит. К сожалению, как и расследования, независимой или оппозиционной колумнистики изнутри Кыргызстана мы, вероятно, еще какое-то время не увидим, поэтому заполнять эту нишу тоже будем мы.

Иногда мы будем освещать новости — особенно когда важные факты игнорируются другими СМИ Кыргызстана. Если в информационном поле начнёт распространяться дезинформация — со стороны властей или иных источников — и её никто не опровергнет, мы займёмся проверкой фактов. Если информация окажется ложной, мы расскажем об этом.

Описанное выше — это перспектива на ближайший год.

Что же касается предстоящего июля, он будет особенным. Многие сотрудники ушли из «Клоопа» — по понятным причинам. Те, кто остался, пережили сильный стресс, и я отправил их в отпуск на этот месяц, чтобы они могли немного отдохнуть и прийти в себя.

Я хочу, чтобы июль стал для нас своего рода итоговым месяцем: «Клооп» продолжит работать, но он уже никогда не будет таким, как раньше. Мы редко рассказывали о себе — и теперь хочется это сделать: поделиться историей нашего основания, рассказать, как мы работали, вспомнить грустные и весёлые моменты, и, возможно, те, о которых мы сожалеем. В июле я расскажу об этом — поделюсь тем, что раньше оставалось за кадром.

Разумеется, я не ограничусь только историей. У меня накопилось много идей для важных колонок. В этом месяце особенно хочу поговорить о роли ГКНБ в Кыргызстане — немного рассказать об истории отношений «Клоопа» с этой структурой и обсудить, во что она превращается и как влияет на страну. Думаю, будет очень интересно.

И последнее, о чём мне хочется рассказать в июле — это то, на что у меня никогда не хватало времени, но всегда очень хотелось: поделиться нашими техническими ноу-хау и экспериментами.

Некоторые из них мы даже никогда не использовали непосредственно в журналистской работе «Клоопа», какие-то мы уже используем, какие-то только планируем внедрить, а что-то не сработало — но всё это по-своему интересно.

Мы давно делаем много нестандартных вещей, но новостная текучка не оставляла времени, чтобы об этом рассказать. Сейчас, неожиданно, давление немного спало — и, надеюсь, получится показать «Клооп» с новой для вас стороны.

Конечно, мы будем рассказывать и о давлении, которое на нас оказывается. Потому что, если не сделаем это сами, вряд ли сделает кто-то другой. Надеюсь, что эта тема станет лишь небольшой частью того интересного контента, который мы планируем публиковать.

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Этот текст был написан в приложении LB Editor — рабочее название нового продукта от «Клоопа», AI-инструмента для написания и редактирования текстов.