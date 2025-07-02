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Financial Times обнаружила в Кыргызстане новую схему отмывания российских денег, в которой замешан беглый молдавский олигарх Илан Шор. В январе из-за его схем попал под санкции кыргызский «Керемет банк», а сейчас под угрозой оказалась биржа Grinex. Рассказываем, кто это такой и что его связывает с Кыргызстаном.

Наследник duty‑free

Илан Шор — молдавский олигарх и политик, муж певицы Сары Семендуевой (Жасмин). Он родился в 1987 году в Тель-Авиве, в семье предприимчивого эмигранта из советской Молдавии Мирона Шора. В 1990 году его семья вернулась на родину, где Мирон Шор основал сеть магазинов duty‑free и корпорацию ShorHolding. В нее входили доли в аэропорту и трех банках, рекламный бизнес, типография и компания-оператор мобильной связи.

В 2005 году после смерти отца 18-летний Илан унаследовал его бизнес и стал ключевой фигурой в Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Параллельно он решил заняться политикой и организовал собственное движение «Равноправие», которое позже было переименовано в партию «Шор».

В 2012-2014 годах Шор стал соучастником «кражи века» — схемы, в результате которой из трех банков было выведено в офшоры около $1 млрд. Ущерб от его действий оценили в 12% ВВП Молдовы.

Гений изворотливости

Знакомые описывают Шора как гения изворотливости. В мае 2015 года прокуратура Молдовы арестовала его по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Но, будучи под следствием, он смог зарегистрироваться кандидатом в мэры города Оргеев от собственного движения. Это позволило ему выйти из-под ареста и стать мэром.

Расследование молдавского телеканала TV8 показало, что Шор годами подкупал мэров, депутатов и политиков, чтобы прийти к власти на плечах любой — не важно, какой партии. Но при этом всегда выходил сухим из воды.

Пока шло расследование, Шор признался в подкупе бывшего премьера Влада Филата. За взятку в $250 млн Филату дали 9 лет тюрьмы, но сам Шор остался на свободе. Потом он дал показания на другого молдавского олигарха, Вячеслава Платона. За соучастие в «краже века» того приговорили к 18 годам тюрьмы, но Шор опять не пострадал.

В 2017 году суд в Молдове, наконец, приговорил его к 7,5 годам тюрьмы. Но Шор снова провернул схему с выборами: выдвинулся в парламент от собственной партии и избежал ареста. А когда правительство возглавили его противники, сбежал в Израиль.

Молдова объявила его в международный розыск, но Израиль своих граждан не выдает. Шор же, тем временем, получил гражданство России и уехал в Москву, где занялся тем, что хорошо знает — теневыми платежами и международными политическими интригами.

Кремлевский помощник

Услугами Шора в России пользуются в частности находящиеся под санкциями оборонный Промсвязьбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ, пишет Bloomberg. Для проведения платежей Шор и государственный оборонный Промсвязьбанк зарегистрировали криптовалютную компанию A7, в которой банкиру принадлежал контрольный пакет в 51% акций, а оставшиеся 49% контролировал Промсвязьбанк. Также Шор владеет 75% акций Exim International, созданной совместно с ВЭБ.РФ.

Находясь за границей, Илан Шор финансировал в Молдове прокремлевские протесты и дезинформационные кампании, вмешательство в выборы на стороне РФ.

По оценке местных властей, Шор мог купить за наличные от 130 до 300 тысяч голосов избирателей, завозя деньги курьерами и через банкоматы «Промсвязьбанка» в Приднестровье. За это США, ЕС и Великобритания в 2022 году ввели против Шора персональные санкции.

Они совпали с санкциями против России из-за нападения на Украину. Кремль сразу начал искать пути их обхода — и тут Илан Шор вспомнил про Кыргызстан.

Бишкекский связной

В 2014 году Шор и его партнеры — экс‑глава молдавской таможни Виорел Мельник и дочь депутата ЖК Кубанычбека Туманова Упол Кубанычбекова — открыли в бишкекском аэропорту «Манас» большой duty-free магазин «Дуфремол».

Через год такой же магазин открылся в аэропорту Оша, а еще через год — в пункте пропуска Иркештам на границе с Китаем. Открытие магазина в Иркештаме произошло после визита президента Алмазбека Атамбаева в Молдову на самолете авиакомпании Шора. На нем же Атамбаев летал в Россию к Владимиру Путину.

В 2017 году Илан Шор и его партнеры продали эти магазины: из-за вступления Кыргызстана в Таможенный союз с Россией, Казахстаном, Арменией и Беларусью пассажиры в аэропортах страны стали обходить зону duty-free.

В январе 2025 года Минфин США обнаружил, что Шор помогает России закупать запрещенные товары через Кыргызстан. По данным ведомства, для этого использовался банк «Керемет», выкупленный компанией, связанной с Шором у Минфина КР в 2024 году. Этот банк координировал транзитные переводы из России с участием подсанкционного российского Промсвязьбанка, который занимался финансированием гособоронзаказа. «Керемет» попал под санкции.

В июне 2025 года президент Садыр Жапаров предложил разработать единое образовательное пространство с Россией. Первый вице-премьер Данияр Амангельдиев говорит, что идею поддержал Владимир Путин. Разработкой займется АНО «Евразия», за создание которой глава медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян публично поблагодарила Илана Шора.

Менеджер криптовалютных схем

Сейчас беглого молдавского олигарха связывают с криптовалютой A7A5, которая торгуется в Кыргызстане. Этот привязанный к рублю стейблкоин разработала открытая Шором российская компания А7. Сама она уверяет, что больше не работает с олигархом, но эксперты в этом сомневаются.

По заявлениям А7, новый стейблкоин обеспечен рублевыми депозитами в государственном российском оборонном Промсвязьбанке — том самом, из-за которого попал под санкции банк «Керемет». Blockchain Magazine называет А7А5 «финансовым спасательным кругом». Он позволяет российскому бизнесу спокойно конвертировать средства в криптовалюту Tether, привязанную к доллару, и оплачивать ею санкционку.

В феврале 2025 года А7А5 был запущен в Кыргызстане. Он активно торгуется на кыргызской криптобирже Grinex. Некоторые эксперты полагают, что кыргызстанская Grinex — это реинкарнация российской криптобиржи Garantex, закрытой американцами за содействие отмыванию денег.

По данным FT, за четыре месяца через криптовалюту А7А5 на Grinex прошло $9,3 млрд. При этом ежедневные объемы транзакций часто превышают общий объем предложения. По мнению Blockchain Magazine, это признак, что деньги гоняет туда-сюда узкая группа участников. А всплески транзакций совпадают с часами работы московских офисов.

Эксперты подчеркивают, что высока вероятность введения вторичных санкций против иностранных банков, сотрудничающих с компаниями Шора. Кроме того, под угрозой находятся любые предприятия, помогающие в реализации этих схем.