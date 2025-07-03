Депутаты Жогорку Кеңеша на заседании 25 июня приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект «О СМИ». Документ обсуждался и дорабатывался несколько лет совместно с медиасообществом и юристами — в парламент поступил «компромиссный» вариант.

Однако практически в последний момент ряд депутатов внесли «значительные» изменения в документ и парламент принял законопроект близкий к версии, которую предлагала администрация президента почти три года назад. Рассказываем, как так получилось и что происходило с законом, который должен регулировать работу СМИ.

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Первый вариант законопроекта администрация президента представила еще в октябре 2022 года, но после критики медиасообщества и международных организаций в документ согласились внести изменения. Для этого тогда была образована рабочая группа, в которую вошли представители СМИ.

Однако, по словам медийщиков, вошедших в рабочую группу, администрация президента не учла их мнения при доработке документа. Новая версия документа поступила в парламент в декабре 2022 года.

«Администрация президента в одностороннем порядке написала все пять вариантов законопроекта. Ни одно из наших предложений не было учтено. Поэтому поступивший в Жогорку Кенеш законопроект можно назвать законопроектом от Администрации президента. В документе много серьезных рисков для СМИ», — говорил тогда член рабочей группы Семетей Аманбеков.

Эксперты «Института медиа полиси» после анализа пятой версии законопроекта были также категоричны — они заявили, что закон в случае принятия «лишит граждан доступа к независимым интернет-изданиям». Особо беспокоила юристов и медиасообщество норма об обязательной регистрации СМИ. Кроме того, веб-сайты также должны были регистрироваться как СМИ.

«В случае принятия законопроекта, госорганы получают полную свободу в полномочии отказать в государственной регистрации нежелательным СМИ, а для ранее зарегистрированных СМИ прекращать их деятельность без серьезных правовых на то оснований», — предупреждали в ИМП.

А депутат Жанар Акаев и вовсе заявлял, что отдельные статьи законопроекта почти полностью списаны с российского.

Версия 6

Несмотря на критику законопроект в первом чтении успели принять несколько комитетов парламента. Однако в марте 2024 года после встречи с руководителями СМИ президент Садыр Жапаров поручил отправить законопроект на доработку. Тогда вновь была создана рабочая группа, в которую вошли журналисты, медиаэксперты и юристы.

В январе 2025 года в шестая редакция законопроекта поступила в парламент. Одним из основных изменений стало то, что в документе отменялось требование об обязательной регистрации интернет-площадок и СМИ. Документ позволял редакциям регистрироваться добровольно.

В апреле Жогорку Кеңеш принял законопроект в первом чтении.

Версия 6 Версия 1

16 июня комитет парламента по социальной политике рассматривал документ во втором чтении. Во время обсуждений несколько депутатов внезапно решили инициировать изменения в закон.

Так, нардепы Илимбек Кубанычбеков, Айбек Маткеримов, Эрнис Айдаралиев и Советбек Рустамбек уулу предложили сделать обязательной регистрацию сетевых изданий* как СМИ. По их словам, в действующем законодательстве «нет механизмов правового регулирования» таких изданий.

Депутаты объяснили свои поправки введением единых стандартов ответственности для различных типов информационных площадок.

«Создается правовое неравенство между традиционными и сетевыми изданиями, когда первые обязаны проходить обязательную регистрацию, а вторые имеют возможность действовать вне правового поля, что создает риски в информационной безопасности и снижает эффективность противодействия распространению незаконного контента госорганами», — заявили они.

То есть, согласно законопроекту все веб-сайты и блоги будут приравниваться к СМИ. Только после регистрации им разрешат распространять информацию.

Также депутаты внесли изменение, согласно которому порядок регистрации, перерегистрации и отказа в регистрации СМИ будет устанавливаться Кабмином отдельным положением. То есть, именно правительство будет решать какое СМИ будет работать, а какое — нет.

Кроме того, депутаты ограничили долю участия иностранных физических и юридических лиц в учреждении СМИ — она может составлять не более 35%.

В итоге предложения нардепов одобрили другие члены парламентского комитета. Через неделю депутаты на пленарном заседании приняли законопроект сразу в двух чтениях. Пока президент не подписал его.

«Аннулирует все договоренности»

Еще до заседания парламента участники рабочей группы по доработке законопроекта «О СМИ» выступили с обращением к руководству страны. Они просили спикера вернуть документ на дополнительную доработку во втором чтении, но их просьба не была услышана.

В обращении говорится, что в шестой редакции законопроекта был «компромиссный и сбалансированный подход». Они признаются, что ожидали со стороны парламентариев изменений, но не таких «кардинальных».

«Однако во втором чтении были внесены правки, которые по своей сути аннулируют ранее достигнутые договоренности, компромиссы и экспертизы. […] Особенно тревожной представляется поправка, согласно которой Кабмин наделяется исключительными полномочиями по определению порядка регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности СМИ. Это положение создает угрозу монополизации регулирования, риски злоупотребления полномочиями и подрывает принцип разделения властей, поскольку такие ключевые процедуры должны регулироваться на уровне закона, с участием парламента и судебной власти», — говорится в обращении.

Члены рабочей группы обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой «обратить внимание на сложившуюся ситуацию и восстановить конструктивный диалог». Комитет по защите журналистов (CPJ) также попросил главу Кыргызстана «не подписывать законопроект и вернуть его в парламент, чтобы они могли принять версию, поддержанную журналистами страны».

Отреагирует ли глава государства пока неизвестно, но в целом в Кыргызстане уже несколько лет усиливается давление на СМИ, а сам президент несколько раз выступал с критикой независимых изданий.

Независимая юристка Таттуубүбү Эргешбаева, которая также была участницей рабочей группы, считает, что новый закон о СМИ может стать еще одним инструментом контроля власти над информационным пространством.

По её словам, существует риск, что правительство будет использовать его для давления на независимые издания:

«СМИ могут потерять независимый статус и будут подконтрольны Кабмину и его настроениям», — сказала она в интервью Deutsche Welle.

Атака на свободу слова



До закона о СМИ парламент принял несколько норм и законов, которые направлены на регулирование интернета. К примеру, были приняты поправки, которые предусматривают серьезные штрафы за клевету, оскорбления и ложную информацию в интернете.

Также был принят закон о защите детей от вредной информации, который предусматривает штрафы за ее распространение в СМИ и интернете. Кроме информации, которая может побудить к насилию, самоубийству, употреблению вредных веществ, нельзя распространять информацию, которая отрицает семейные ценности, пропагандирует «нетрадиционные сексуальные отношения» и формирует неуважение к родителям или другим членам семьи.

В Кыргызстане уже заблокирован ТикТок под предлогом того, что контент оттуда вредит здоровью детей, а также депутаты приняли закон о запрете порносайтов, потому что такие «безнравственные вещи не сочетаются с нашими народными ценностями и могут навредить будущему поколению страны».

Кроме регулирования интернета власти страны оказывают давление на независимые издания через блокировки сайтов, судебные разбирательства, обыски, допросы и аресты журналистов.

Кыргызстан в последние несколько лет спускается все ниже в различных рейтингах международных организаций, посвященных свободе слова и правам человека.

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