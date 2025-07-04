Судебные прения по делу телеканала, назначенные на 4 июля, не состоялись из-за того, что прокуратура изменила список требований в иске. Теперь она добивается ликвидации юрлица ОсОО «Апрель» из-за нарушения «уставных целей и задач». Адвокаты «Апреля» взяли паузу для ознакомления с новыми претензиями.

Очередной заседание по иску прокуратуры к телеканалу апрель было перенесено на 7 июля из-за ходатайства адвокатов телеканала, которым требуется время для ознакомления с новым иском.

Ранее в своем заявлении прокуратура требовала лишь блокировку страниц телеканала в соцсетях и аннулирования лицензии на телевещание. Теперь к требованиям добавилось обязательство по ликвидации юрлица ОсОО «Апрель».

Юрист «Института Медиа Полиси» Акмат Алагушев говорит, что прокуратура ссылается на якобы нарушение «уставных целей и задач» телеканала. Ранее Минкульт сообщал, что не нашел нарушений в работе телеканала.

Требование ликвидировать юрлицо издания из-за нарушения устава напоминает иск прокуратуры к «Клоопу». В результате суда над «Клоопом» было ликвидировано одно из юрлиц издания — общественный фонд «Клооп медиа». Тогда издание законно продолжило работать от своего второго юрлица — общественного фонда «Коомар Медиа».

Ранее «Апрель» сообщил своим читателям, что если суд примет решение не в пользу телеканала, то он будет вынужден прекратить свою работу. Уже после этого обращения стало известно, что порядка 10 бывших и действующих сотрудников телеканала вызывали на допросы в ГКНБ, причем неоднократно.