Дочь правозащитницы Риты Карасартовой Касиет Мамырбай сообщила, что дело против ее матери засекретили.

«83 дня мама находится в неволе. На этой неделе СЛЕДСТВИЕ официально ЗАВЕРШЕНО. Значит уголовное дело скоро передадут в суд. Предъявлены обвинения по двум дежурным статьям: Ст. 278 организация массовых беспорядков, Ст. 327 публичные призывы к насильственному захвату власти. Адвокату и маме дали возможность ознакомиться с материалами дела. Но, внимание: копии не дали.

Почему? Потому что старший следователь Раимбеков Сергей 4 июля 2025 года,т.е вчера, подписал постановление о ЗАСЕКРЕЧИВАНИИ ВСЕГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА», — написала она в своих социальных сетях.

Аналогичную информацию о деле озвучил и адвокат Жаныш Бараков.

«Уголовное дело в отношении Риты Рахман официально завершено и скоро материалы уголовного дела передадут в суд. Ей предъявили ст.278 Организация Массовых беспорядков и ст. 327 Публичные призывы к насильственному захвату власти. Я и моя подзащитная Рита Рахман ознакомились с материалами дела. Однако, несмотря на законное право, нам не удалось получить копии материалов, поскольку старший следователь Раимбеков Сергей 4 июля 2025 года вынес постановление о засекречивании всего уголовного дела, установив на него гриф «секретно»», — сообщает он в своих соцсетях.

И Мамырбай, и Бараков говорят, что следствие ссылается на некоего внедренного агента.

«Мы будем продолжать отстаивать законные права Риты Рахман и добиваться соблюдения правовых норм и стандартов справедливого процесса. Хочу отметить, что по данному уголовному делу кроме публикации письма Тилекмата Куренова ничего касающей ст. 278 и ст. 327 я не смогу увидеть», — говорит Бараков.

Это не первое засекречивание дела, связанного с Ритой Карасартовой. Ранее она была фигуранткой Кемпирабадского дела — дела, возбужденного против активистов, журналистов, правозащитников и политиков, выступавших против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. Их дело также засекречивали. В итоге суд признал задержанных невиновным и освободил.

Почему Карасартову снова задержали?

В ночь на 15 апреля милиция обыскала дом правозащитницы Риты Карасартовой. После этого ее увезли на допрос. 17 апреля решением суда Карасартову заключили под стражу. Карасартову обвиняют в «пособничестве к массовым беспорядкам». В чем же заключается это «пособничество»? Правозащитница связала свое задержание с опубликованным ею в Фейсбуке письмом активиста Тилекмата Куренова.

Ранее оппозиционный политик передал ей письмо к своим родным, попросив опубликовать его, если с ним что-то случиться. Когда в апреле политик перестал выходить на связь, она опубликовала письмо.

Самого Куренова задержали 19 апреля в ОАЭ и вывезли в Кыргызстан. Куренова подозревают в «совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя». При этом ГКНБ утверждает, что активист задержан за публикации в соцсетях. Позже решением суда Куренова поместили под стражу. Известно, что Куренов подавал обращение в ООН, чтобы его признали беженцем.

Адвокат правозащитницы Риты Карасартовой Жаныш Бараков сообщал ранее, что материалы, на которые ссылался следователь, не связаны с правозащитницей и не могли быть основанием для продления ее ареста, а само следствие по делу не ведется.