7 июля должно было пройти заседание по делу «Апреля», но до прений так и не дошли и заседание перенесли уже на 9 июля. Заседание пройдет в Октябрьском суде Бишкека в 15 часов.

Юрист Акмат Алагушев сообщил, что суд привлек Минюст в качестве третьего лица после того, как прокуратура добавила к своим требованием запрос о ликвидации юрлица «Апреля». По словам юриста, подобные вопросы находятся в компетенции Минюста.

Почему прокуратура хочет ликвидировать «Апрель»?

Хотя изначально в своем заявлении прокуратура требовала лишь блокировку страниц телеканала в соцсетях и аннулирования лицензии на телевещание, в июле к требованиям добавилось обязательство по ликвидации юрлица ОсОО «Апрель».

Юрист «Института Медиа Полиси» Акмат Алагушев говорит, что прокуратура ссылается на якобы нарушение «уставных целей и задач» телеканала. Ранее Минкульт сообщал, что не нашел нарушений в работе телеканала.

Прокурор также не смог указать, какие цели и задачи нарушил телеканал. Есть и другая нестыковка — в русской и кыргызской версиях пункта 2 статьи 96 Гражданского кодекса.

Если в русской версии этой статьи написано, что суд может ликвидировать юрлицо за несоответствие уставным целям, то в кыргызской версии этого нет. Юристы подали ходатайство о несоответствии статей, но суд его отклонил.

Дело «Апреля»

Телеканал «Апрель» столкнулся с давлением еще при президенте Сооронбае Жээнбекове. Тогда офис телеканала опечатали, отобрали право на вещание, и издание боролось за него через суд, успешно его отстояв. На тот момент телеканал был связан с бывшим главой государства Алмазбеком Атамбаевым.

Несмотря на арест оборудования, телеканал продолжал освещать события в Кыргызстане через социальные сети и YouTube. Редакция канала неоднократно подчеркивала, что уже более двух лет не имеет связей с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Но в апреле 2025 года издания озвучили свои претензии сотрудники прокуратуры и ГКНБ, требуя отозвать у телеканала лицензию на вещание и заблокировать его соцсети. Также в иске упомянули дело против телеканала времен Сооронбая Жээнбекова — мол, в 2019 году арестовали имущество телеканала, так почему же он вещает дальше. Это при том, что уже при правлении Садыра Жапарова, в декабре 2020 года, «Апрель» получил право выходить в телеэфир по решению суда.

Обвинения в адрес телеканала строятся на заключениях экспертов, которые раскритиковали ведущих издания за экспрессивность речи, сарказм и мимику. По их мнению, материалы издания «подрывают авторитет власти». Некоторые из экспертов, выступавшие на заседаниях судов по делу телеканала, ранее были экспертами и по делу о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». На основании этих экспертиз суд одобрил ликвидацию фонда.

Решение прекратить работу в случае, если суд одобрит блокировку соцсетей телеканала, «Апрель» принял на фоне непрерывного давления на независимые СМИ и отдельных журналистов — репортеры в Кыргызстане подвергаются уголовному преследованию в основном по делам о призывах к беспорядкам.

Уже после того, как «Апрель» озвучил, что закроется, если того потребует суд, ГКНБ вызвал на допросы не менее 10 бывших и действующих сотрудников редакции, а прокуратура подала требование о ликвидации юрлица телеканала.