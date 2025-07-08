Уважаемый президент Жапаров,

Мы могли бы обратиться к вам с требованием прекратить преследование «Клоопа». Но, судя по всему, это бессмысленно. Вы уже не скрываете своего безразличия к судьбе свободной прессы, гражданского общества и даже к мнению собственных граждан — не говоря уже о реакции международного сообщества.

Однако есть одна тема, которая вам по-настоящему не безразлична: вы сами. Именно поэтому эта колонка не о «Клоопе», а о вас. Точнее — о том, какие угрозы нависли сегодня над вами лично.

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В нашей стране происходят репрессии. С одной стороны, вы являетесь их виновником. С другой стороны, возможно, вы — единственный, кто может остановить это скатывание в тоталитаризм. Потому что, как это ни парадоксально, репрессии, выгодные вам сегодня, завтра могут обернуться против вас.

В конце 90-х, когда я учился в восьмом или девятом классе в государственной школе № 37, у нас был класс с компьютерами 486 от Hewlett-Packard. Мы впервые начали играть в сетевые игры, в том числе в стратегическую игру Warcraft 2. Суть игры заключалась в создании военной базы, развитии армии и сражениях с противниками. В классе было больше десяти компьютеров, и каждый мог строить свою базу, чтобы потом сражаться друг с другом.

Однажды мы с другом играли против двух наших одноклассников и довольно успешно развивались. Мой друг начал строить вокруг моей базы боевые башни, которые играли роль защиты. Когда мы победили врагов, он предложил поиграть друг против друга и просто переключил настройки, убрав флажок «союзники». В результате башни начали атаковать мою базу, и в считанные минуты моя армия и база были полностью уничтожены.

Сейчас это звучит смешно, но тогда мне было горько и я чувствовал себя преданным.

Это стало для меня уроком о том, что может произойти, если союзник внезапно становится врагом.

У вас тоже есть союзник — Камчыбек Ташиев, глава ГКНБ. В последнее время, как вы, наверное, заметили, он активно «строит башни», открывая офисы ГКНБ чуть ли не в каждом селе.

И у меня возникает вопрос: вы предусмотрели, что будет, если ваш союзник начнет играть против вас? Этот репрессивный аппарат, который он сейчас строит, кому он на самом деле подчиняется — Ташиеву или вам? Если он решит, что вы больше не союзники, есть ли у вас механизмы, чтобы справиться с таким вызовом?

Почему вы с Ташиевым не друзья

Вы с Ташиевым позиционируете себя как друзей и союзников. Но проблема в том, что вы не друзья.

Вы — его начальник, вашу легитимность подтвердил народ Кыргызстана. Хотя в 2021 году за вас проголосовало около 20% от всего населения, среди пришедших на выборы это составило 70%. Мы в «Клоопе», будучи одной из главных независимых наблюдающих организаций на выборах, можем сказать, что хотя нарушения и были, они статистически не повлияли на результат. Вы — полностью легитимный президент Кыргызстана.

Ташиев — ваш подчинённый, служащий вам и стране, пока вы не решите его уволить. Формально он ушел из политики, его партия не участвует даже в местных выборах. Он не избранный представитель народа, а чиновник, которого вы можете уволить в любой момент.

Проблема в том, что за все его действия, включая репрессии, отвечаете вы. Вы сами переделали конституцию, и теперь вообще за всё в стране отвечаете вы. И за беспредел, который творит ГКНБ по указанию Ташиева, тоже.

Теоретически вы можете остановить все это, уволив Ташиева. Главный вопрос: способны ли вы это сделать на практике? Возможно, точка невозврата уже пройдена, и вы вообще больше ничего не в силах сделать.

Вопрос, который мучает меня и многих: кто на самом деле главный в стране. Президент, избранный народом, или назначенный им чиновник, которого никто не избирал? Абсолютно непонятно, и это вызывает беспокойство.

Честно говоря, мне даже немного жаль и вас, и Ташиева. Представляю, как вы вынуждены жать друг другу руки, зная, что ваши приближенные уже враждуют, делят таможню и другие ресурсы. Каждое утро приходится улыбаться, потому что если один утром не улыбнется, то другой может не проснуться. Это почти как фильм ужасов. Или как в лодке с тигром, где не знаешь, кто из вас тигр. Понимаю, что в такой ситуации жить очень тяжело.

Конечно, вы можете возразить, что у вас хорошие отношения, вы друзья, давали друг другу гарантии. Возможно, даже есть взаимный компромат. Но история современной кыргызской политики — это история предательств. Вспомните Бакиева и Кулова, Атамбаева и Жээнбекова, того же Ташиева — и Бабанова. Атамбаев даже разругался с Казахстаном ради Жээнбекова, а тот способствовал его заключению в тюрьму. Сколько раз одно и то же должно повториться в истории, чтобы это стало абсолютно очевидным для всех?

Кто предаст первым?

Представьте, господин президент, классическую дилемму заключенных. Два друга сидят в изоляции. Если никто не даст показания, оба получат короткий срок. Но если один предаст другого, его сразу отпустят, а второго посадят на 10 лет. Каждый в курсе про эти условия.

Каков будет исход этой ситуации?

Уважаемый президент Жапаров, как журналист, я стараюсь понять людей, про которых пишу. Наблюдая за вашей ситуацией с господином Ташиевым, я пытаюсь представить себя на вашем месте. Это очень сложно.

Видеть мир глазами Болота Темирова, чья жена находится в тюрьме, а сам он вынужден работать в изгнании — тяжело, и это вызывает боль. Но когда я пытаюсь увидеть мир вашими глазами, я прихожу в ступор.

Ужас в вашей ситуации с господином Ташиевым заключается не в возможности предательства — вы оба, вероятно, подготовились к такому повороту событий.

Проблема в том, что тот, кто предаст первым, получит все преимущества. В один день вы сидите в своем кабинете, а в другой — оказываетесь в заключении или, как это иногда случается, вас убивают при аресте. И никто не сможет вас защитить. То же самое с Ташиевым: сегодня он глава ГКНБ, а завтра — заключенный.

Кто делает первый ход, тот и выигрывает партию сразу. Не будет никакой затяжной борьбы.

Улавливаете ли вы это невероятное преимущество того, кто сделает первый шаг? Как проницательный человек, вы не можете не понимать, что тот, кто совершит первый шаг, получит все преимущества.

И самое ужасное в этой ситуации — то, что эти преимущества сохраняются только в случае максимально неожиданной, спонтанной атаки.

Если кто-то из вас почувствует, что между вашими сферами влияния назревает конфликт, этот человек постарается моментально отреагировать — и максимально разрушительно.

Это приводит к тому, что каждый из вас старается быть максимально вежливым, предусмотрительным, сохранять дистанцию и не провоцировать.

Возникает впечатление, что у вас прекрасные отношения. Но сохранение этого дружелюбия, этих улыбок — это способ предотвратить катастрофу.

Однако представьте, если бы вы или Ташиев планировали предательство, вы бы вели себя именно так — доказывая друг другу, что вы лучшие друзья. Это может быть искренне, а может быть камуфляжем — и отличить это практически невозможно.

Когда вы слышите шаги за дверью, задаетесь ли вы вопросом, что это спецназ пришел вас арестовывать, задерживать, убивать? Или, например, если ночью кто-то стучится в вашу резиденцию, что вы чувствуете? Сердце не екает каждый раз?

При этом Ташиев активно контролирует репрессивный аппарат ГКНБ, открывая офисы по всей стране, и демонстрируя способность этого аппарата выполнить любой приказ.

Убийство Камчы Кольбаева при задержании продемонстрировало, на что он способен.

Вас защитит только независимый суд и сильное гражданское общество

Итак, что же вам делать? Честно говоря, я не думаю, что вы можете уволить Ташиева — слишком большие риски, и особо не к кому обращаться за защитой. Россия? Половина (если не все) сотрудников ГКНБ — выпускники академии ФСБ. Запад, возможно, уже рассматривает Ташиева как будущего или даже нынешнего президента. Народ? Честно говоря, непонятно, кто из вас получит его поддержку.

Единственная ваша надежда — начать защищать демократические институты. Только они могут защитить бывшего лидера, лишившегося власти. Начните с того, чтобы использовать свои расширенные президентские полномочия по вашей же конституции. Начните миловать политических заключенных, выпускайте из тюрьмы тех, кто сидит там за критику правительства или за пользование конституционными правами. Если сотрудники ГКНБ привыкли без разбора сажать людей по приказу Ташиева, что будет, если он прикажет арестовать вас?

Сейчас, пока у вас осталась хоть какая-то власть, используйте ее для возрождения институтов, которые вас защитят. Например, вы забыли про судебную власть, а зря. Назначьте независимых судей, которые не склонны будут подчиняться даже вам. Это создаст систему сдержек и противовесов, обеспечивая справедливость и защитит вас от влияния будущих лидеров. Такой шаг может стать залогом вашей безопасности и свободы в долгосрочной перспективе.

Разделите ГКНБ, отделив антикоррупционную службу от пограничной, чтобы каждый занимался своими прямыми функциями. Сейчас у ГКНБ слишком широкие полномочия. Почему глава ГКНБ говорит о проституции, диагностических лабораториях, вмешивается в дела бизнеса?

ГКНБ — это опухоль, главное лечение от которой — не мы (акыны, журналисты, правозащитники и просто честные люди, которые называют вещи своими именами), а вы.

Мы не такие сильные, чтобы для борьбы с нами строить такой репрессивный аппарат. Этот аппарат создается для борьбы с вами.

ГКНБ уже регулярно расправляется с людьми, связанными с властью — в прошлом или настоящем. Мэра Токмака задержали прямо во время совещания в присутствии Ташиева. Сына экс-депутата Канатбека Исаева исключили из Академии ФСБ только за то, что он — сын Исаева, и Ташиев даже будто гордится этим. Депутат Султанбек Айжигитов лишился мандата после спора с Ташиевым о демаркации границы с Таджикистаном и позже был задержан и избит вместе с супругой.

Ощущение, что все эти события складываются в единую цепь. И если ваш арест станет следующим звеном, то боюсь, что кыргызское общество воспримет это даже без особого удивления. Это же Ташиев, ему всё можно.

При этом вы сами помогли сплести эту цепь, сами разрешили построить эти «башни». И вы сейчас в шаге от того, чтобы эти «башни», построенные для вашей защиты, переключились и начали нападение на вас.