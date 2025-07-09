9 июля Октябрьский райсуд Бишкека удовлетворил требования прокуратуры, требовавшей ликвидации юрлица телеканала «Апрель», блокировки страниц издания в соцсетях и запрета вещания.

«Суд своим решением ликвидировал юридическое лицо, оба пункта удовлетворил», — сообщил юрист Института Медиа Полиси Акмат Алагушев.

Такое решение принял суд под председательством судьи Самакова Толонду.

Ранее редакция «Апреля» сообщала, что если суд удовлетворит решение прокуратуры, телеканал будет вынужден прекратить работу. Уже после этого заявления ГКНБ вызвал на допрос порядка десяти бывших и действующих сотрудников издания.

В материалах суда указано, что в работе новостного телеканала «Установлены факты манипулирования общественным мнением, которые подрывают общественную безопасность, влияют на сознание населения, побуждая их к организации различных антиобщественных акций, в том числе к массовым беспорядкам и дестабилизации в обществе».

Не скрывается, что телеканал преследуется за критику.

«Материалы направлены на резкую критику проводимой политики действующей власти (…) большая часть публикаций несет негативный характер, дискредитируя представителей государственных и муниципальных органов».

«Суд считает, содержание новостных лент, видеосюжетов и новостного канала «Не новости» в совокупности, который вещаются со стороны ОсОО «Апрель тв» в цифровом формате в социальных сетях, негативно влияют на психологическое состояние людей и в целом общества, и могут отрицательно сказаться в целом на состоянии их здоровья. Также, высмеивание, сарказм журналистов, коллажи и карикатуры, которые сопровождают видеоконтент телеканала «Апрель ТВ», выпускаемых с сюжетах несут оскорбительный характер гражданской чести народа, в лице всенародно избранного президента Кыргызской республики и высших должностных лиц государственной власти, которые также являются посягательством на честь и достоинства личности».

Абсурдное дело

В апреле прокуратура и ГКНБ направили иск в суд против телеканала «Апрель». Прокуратура, ссылаясь на экспертов, пожаловалась на мимику и экспрессивность ведущих «Апреля».

По мнению этих экспертов, материалы издания якобы «подрывают авторитет власти». Два эксперта, приходивших на заседания по делу «Апреля», ранее были и на заседаниях по делу «Клоопа» о ликвидации юрлица издания.

Так, например, на суде по делу «Апреля» психологиня Вероника Терехова говорила, что выпуски и публикации «Апреля» могут неверно понять «мальчики пастухи». А на судах против «Клоопа» она обвиняла издание в распространении сексуальных девиаций и настаивала на том, что светское государство — это государство, в котором нельзя критиковать власть.

В материалах суда «Апреля», полученных «Клоопом», указано, что эксперты не привели никаких веских доказательств.

Также прокуратура высказывала претензии «Апрелю», мол, в 2019 году арестовали имущество телеканала, так почему же он вещает дальше. Игнорируя при этом решение суда 2020 года, когда «Апрель» получил свое право на вещание.

В 2019 году «Апрель» столкнулся с давлением со стороны властей после конфликта бывшего президента Алмазбека Атамбаева, с которым тогда был связан телеканал, и его преемника Сооронбая Жээнбекова. Тогда офис издания опечатали, имущество арестовали, забрали возможность вещания — за все это телеканал боролся через суд, продолжая вещать в социальных сетях. В 2020 году «Апрель» через суд добился своего права на вещание. А значит работал абсолютно законно. Также редакция канала неоднократно подчеркивала, что уже более двух лет не имеет связей с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Хотя изначально в своем заявлении прокуратура требовала лишь блокировку страниц телеканала в соцсетях и аннулирования лицензии на телевещание, в июле к требованиям добавилось обязательство по ликвидации юрлица ОсОО «Апрель».

Прокуратура ссылалась на якобы нарушение «уставных целей и задач» телеканала. Ранее Минкульт сообщал, что не нашел нарушений в работе телеканала. Прокурор также не смог указать, какие цели и задачи нарушил телеканал.