Оператора «Клоопа» Александра Александрова, находящегося в СИЗО ГКНБ, просят отпустить под домашний арест. С таким обращением к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву выступил адвокат Александрова Кайсын Абакиров.

В письме, опубликованном на его странице в Фейсбуке, защитник отметил, что «Александр — талантливый профессионал, ответственный семьянин и человек, пользующийся уважением в профессиональной среде», а его семья испытывает «тяжелейшие моральные и эмоциональные трудности». Также в письме говорится, что супруга Александрова в одиночку не может выплачивать кредит, взятый в одном из банков.

Кроме того, в обращении подчёркивается, что Александров освобождён от военной службы по состоянию здоровья, и пребывание в СИЗО может ухудшить его физическое состояние.

«Мы убеждены, что он вообще не причастен к подготовке материалов, направленных на призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, так как его функциональные обязанности как видеоредактора не входило редактирование содержательной части материала и его работа заключается только в подготовке технической части материала. Он не участвовал в планировании, не определял редакционную политику, не принимал решений о публикации материалов от имени редакции и не выступал в публичном пространстве как журналист», — подчеркнул адвокат.

Абакиров также добавил, что его подзащитный не имеет никакого отношения к учредителям Общественных фондов «Клооп Медиа» «Коомар Медиа» и к Болоту Темирову, которые находятся за рубежом, а в «Клоопе» он работал только по трудовому контракту.

«Просим вас инициировать всестороннее и беспристрастное рассмотрение его дела в суде с гарантией соблюдения всех процессуальных норм и правовых стандартов и перевести Александрова А.Н. под домашний арест до окончания следствия и суда, учитывая отсутствие общественно опасных последствий в его действиях. Александр полностью сотрудничает со следствием и судом, не имея возможности влиять на ход процесса. Домашний арест позволит ему сохранить здоровье, поддержать семью и подготовиться к защите», — говорится в письме.

Сотрудники ГКНБ задержали Александрова 28 мая по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам». В этот же день был задержан и бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов. Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Позже горсуд оставил это решение в силе. Некоторое время к Александрову, находящемуся в СИЗО, не пускали адвокатов, объясняя это тем, что в новом здании ведется ремонт.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще трое действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали более шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Пятерых задержанных впоследствии отпустили.

Кроме того, обыскам и допросам подверглись офис-менеджер и бухгалтеры издания.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников.