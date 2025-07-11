Мы уже писали, что с приходом к власти Садыра Жапарова у сына его друга Арзыбека Бурканова резко обострились бизнес-таланты. На этот раз «Клооп» и Temirov Live обнаружили: Азат Бурканов с партнерами построил в Кыргызстане 2 мини-ГЭС и строит еще как минимум две таких же. Это очень прибыльный бизнес для них — и убыточный для государства.

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Сын друга президента учредитель или соучредитель в 10 компаниях, основной вид деятельности которых — «производство электроэнергии гидроэлектростанциями».

Девять из десяти компаний были зарегистрированы после 2021 года. То есть, уже после прихода к власти Садыра Жапарова.

Восемь из них активно платят налоги, у большинства есть таможенные платежи. Учитывая профиль деятельности компаний и тот факт, что оборудование для мини-ГЭС Кыргызстан импортирует, это может указывать на строительство электростанций.

Партнером Азата Бурканова в этих компаниях выступает Чилтенов Нурсултан Рыспекович. Общественный активист Эрлан Бекчоро называл его внучатым племянником первого президента Аскара Акаева — и сватом Садыра Жапарова. С его слов, свояченица нынешнего президента является женой племянника Аскара Акаева Рыспека.

Выгодный бизнес с помощью государства

Что плохого в том, что его приближенные делают бизнес, может сказать Садыр Жапаров. Ведь они «работают во благо», а «государственные деньги должны работать для народа». Жапаров так уже говорил, когда «Клооп» и Temirov Live публиковали свои расследования.

Но дело в том, что малые ГЭС обходятся государству в немалую сумму.

Электроэнергию у малых ГЭС, в основном, покупает государство. Причем покупает по завышенному «зеленому» тарифу. Сейчас он составляет 4,42 сома за 1 кВт/час, в ряде случаев будет индексироваться по курсу доллара и может достичь 5 сомов. Само же государство продает электроэнергию населению по 1,37 сома за 1 кВт/час, социальным учреждениям по 2,62 сома, промпредприятиям — по 3,34, коммерческим организациям по 3,96, бюджетным — по 4,09, майнерам, производителям цемента и алкоголя — по 6,06 сома. То есть, большинство потребителей покупает у государства электроэнергию дешевле, чем само государство покупает ее у малых ГЭС.

Через пять лет тариф для населения удвоится, а для коммерческих потребителей вырастет на 25-32%. Но сегодня из-за дефицита электроэнергии государство покупает электроэнергию у малых ГЭС себе в убыток — а компенсирует его за счет государственного бюджета. То есть, за счет налогов граждан. Хотя энергетическая отрасль в стране и без того дотационная: «Азаттык» писал, что только в 2024 году из бюджета страны на покрытие дефицита было выделено почти 9 млрд сомов.

Правительство оправдывает это тем, что в будущем государство сможет обеспечить себя электроэнергией и не зависеть от других государств. С приходом к власти Садыра Жапарова по стране начали строить десятки мини-ГЭС. По словам министра энергетики Таалайбека Ибраева, строящиеся малые гидроэлектростанции через три года смогут покрыть почти 80% дефицита электроэнергии страны, которую государство покупает у других стран. Президент Жапаров не раз заявлял, что это его инициатива: «Находясь у истоков водных ресурсов, закупать электроэнергию в других странах – это большой позор», — говорил он.

Перестанем ли мы сидеть без света, когда эти малые ГЭС будут построены, посмотрим: рассуждая о дефиците электроэнергии, власти одновременно делятся планами экспортировать ее за границу. Но для владельцев мини-ГЭС это отличный бизнес.

«Наш тариф один из самых высоких в регионе», — говорит председатель Ассоциации зелёных электростанций ВИЭ КР Кундус Кырбашева. Начальник отдела Капитального строительства ОАО «Чакан ГЭС» Улан Кылышбеков утверждает: при таком тарифе малая ГЭС может окупить себя за 6-8 лет. И после это останется очень выгодным бизнесом, так как себестоимость электроэнергии уже окупившейся мини-ГЭС составит от 0,6 до 1 сома.

Принц большого передела

Мы уже рассказывали, что после того как Садыр Жапаров стал президентом, его друг Арзыбек Бурканов и его приближенные начали выигрывать государственные тендеры и обрастать богатствами.

Например, Садыр Жапаров инициировал закон, разрешающий открывать в Кыргызстане казино. И первым, кто открыл казино в стране, оказался Азат Бурканов.

Но еще примечательнее то, что люди Арзыбека Бурканова овладевали бизнесом других предпринимателей после того, как последних задерживал Госкомитет нацбезопасности — его возглавляет друг президента Камчыбек Ташиев.

С 2023 года приближенные Бурканова завладели «Заводом ЖБИ» и спортивно-развлекательным центром «Сан сити», которые находились рядом с рынком «Мадина» в Бишкеке. Бывшие владельцы этих объектов перед расставанием с собственностью или провели несколько месяцев в СИЗО ГКНБ, или их несколько лет кошмарили проверками проверяющие органы.

В другом своем расследовании «Клооп» и Temirov Live рассказывали, как Азат Бурканов и Нурсултан Чилтенов завладели «Карабалтинским заводом строительных изделий». Ранее им владели основатель холдинга «Аю» Шаршенбек Абдыкеримов и названный сын (өкүл бала) экс-зампредседателя таможни Райымбека Матраимова. Оба находятся в опале.

Успехи Азата Бурканова в бизнесе напоминают историю другого молодого дарования. Когда-то беглый президент Курманбек Бакиев говорил о своем сыне: «Я не виноват в том, что мой сын Максим стал талантливым бизнесменом». Позднее он был заочно осужден на пожизненный срок — в том числе за рейдерские захваты чужой собственности.