Президент Садыр Жапаров подписал закон о штрафах за распространение недостоверной информации в интернете и СМИ. Сам закон опубликован в газете «Эркин-Тоо» в выпуске от 11 июля.

Документ вступит в силу через 10 дней.

Согласно закону, за распространение недостоверной информации с использованием СМИ или интернета, повлекшее нарушение общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства физлиц будут штрафовать на 20 тысяч сомов, а юрлиц — на 65 тысяч. При условии, что действия нарушителей не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Протоколы по таким нарушениям будет составлять МВД, а затем их передадут в суд для дальнейшего рассмотрения и наложения штрафов.

Этот закон, вносящий поправки в Кодекс о правонарушениях, инициировал Кабмин в марте этого года. По мнению инициаторов, интернет и соцсети стали «площадкой по распространению ложной информации» и цель закона — обеспечить информационную безопасность и право граждан «на получение объективной, достоверной информации».

Они утверждают, что регулирование СМИ и интернет-пространства не стоит оценивать как цензуру или ущемление демократических прав и свобод.

Во время общественного обсуждения документ критиковали общественные фонды «Правовая клиника «Адилет» и «Институт Медиа Полиси». Они заявили, что проект закона противоречит правам на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати, закрепленным в Конституции.

В Кыргызстане с 10 февраля уже действуют штрафы за оскорбление и клевету в интернете — 20 тысяч сомов для физлиц и 65 тысяч для юрлиц.