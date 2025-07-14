Президент Садыр Жапаров 14 июля сменил мэра города Балыкчы. Вместо Султана Кермалиева, который пробыл на своей должности менее двух недель, президент назначил градоначальником Баатырбека Жантаева.

32-летнего Баатырбека Жантаева коллективу мэрии Балыкчы представил Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев и полпред президента в Иссык-Кульской области Бактыбек Жетигенов.

Представляя нового градоначальника Туманбаев подтвердил догадки журналистов о том, что они с Жантаевым родственники. Новоиспеченный мэр приходится Туманбаеву двоюродным братом по материнской линии (бөлө). До этого Жантаев был больше известен как доверенное лицо Туманбаева.

«Президент поставил задачу (преобразить город — прим.ред.). На город выделяется 1 млрд сомов. Народ будет контролировать. Если нарушишь закон или неправильно используешь деньги, то будешь привлечен к ответственности по закону. Не будет такого, как родственник или знакомый», — предупредил своего родственника Управделами президента.

До этого Жантаев фигурировал в нескольких журналистских расследованиях. Так, он упоминался в расследовании OCCRP, Temirov Live и «Клоопа» о том, как большие госпроекты достались подставным людям из окружения президента Кыргызстана. В материале говорилось, что некоторые из важнейших государственных проектов отдали под реализацию компаниям, подотчетным людям из окружения Туманбаева, а иногда и близким самого Жапарова.

Также про Жантаева писал «Азаттык» в своём расследовании о том, что Туманбаев связан со стройкой нового Белого дома в Бишкеке. Тогда журналисты отмечали, что Жантаева можно заметить на многих объектах, которые строит государство, а некоторые компании, в которых руководителем был Туманбаев перешли впоследствии под управление Жантаева. Кроме того, Жантаев упоминался в расследовании Factcheck.kg о коррупции на госпредприятии «Кыргыз темир жолу».

После назначения Жантаева глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков на своей странице в Фейсбуке написал, что знает его «как опытного управленца, закаленного в хозяйственных делах на протяжении многих лет».

«Как обычно, не обойдётся без тех, кто будет проводить расследования, писать разную информацию и манипулировать. Поэтому я сразу хочу сказать: Баатырбек Жантаев — ученик Каныбека Туманбаева и прошел хорошую школу в организационной и хозяйственной работе. Баатырбек Жантаев — тот человек, который может работать не хуже, чем нынешний управляющий делами президента. У него большой опыт, и он сейчас на пике своей энергии», — охарактеризовал Орунбеков нового мэра Балыкчы.

До своего назначения Жантаев был начальником отдела материально-технического обеспечения «Кыргыз темир жолу».