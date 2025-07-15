Мэрия Оша направила администрации вещевого рынка «Келечек» требование о необходимости переезда торговцев на новый муниципальный рынок на окраине города. Документ подписал вице-мэр города Адилет Шаршеналы уулу 15 июля.

В нём говорится, что ранее городские власти проводили работы по переносу рынков, расположенных в центральной части Оша на новый муниципальный рынок, построенный на окраине города, а торговцев «Келечека» неоднократно предупреждали о необходимости переезда.

«[…] в ближайшие дни торговцы “Келечека” должны переселиться на недавно построенный муниципальный рынок. Кроме того, в ближайшее время будут проводиться соответствующие работы по устранению проблемы дорожных пробок, в связи с чем будет отключено водоснабжение и электроэнергия», — предупредили в мэрии.

Власти Оша в мае объявили о том, что все действующие рынки города Оша будут переведены на территорию нового муниципального рынка. Некоторых предпринимателей это застало врасплох.

Так, торговцы рынка «Келечек» выходили на митинг к мэрии города и выступали с пресс-конференцией, не соглашаясь с требованием властей города. Покидать свои торговые места в центре Оша, в которые они вложили десятки тысяч долларов, торговцы не хотят. Всего там работают около 1200 человек.

Торговцв говорят, что потери им никто не компенсирует. Поэтому они просили отменить или хотя бы отсрочить переезд, чтобы успеть распродать закупленные в кредит товары. Иначе они разорятся и будут вынуждены уехать на заработки в Россию.

Но мэр Оша Женишбек Токторбаев заявляет, что без переезда «Келечека» большой новый рынок на окраине официально не откроется.

По словам торговцев с «Келечека», инвесторы нового рынка предлагают им купить там павильоны по $1500 за квадратный метр. Одно торговое место обойдется в круглую сумму от $10 до $15 тысяч. Таких денег у большинства торговцев нет. Кроме того, торговцы уверены, что себестоимость торговых павильонов на новом рынке в разы ниже.

Власти Оша в свою очередь предложили торговцам компромисс: вместо покупки павильонов на новом рынке они готовы перевезти туда их контейнеры. Но энтузиазма это предложение не встретило. Торговцы опасаются, что покупатели просто не захотят ездить за вещами в такую даль и уйдут с рынков на маркетплейсы или в торговые центры.