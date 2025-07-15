Ленинский райсуд Бишкека 15 июля, рассмотрев меру пресечения активиста Тилекмата Куренова, продлил ему срок содержания под стражей до 19 сентября. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката Айбека Турдиева.

Власти Кыргызстана утверждают, что Куренова задержали в ОАЭ 19 апреля, после чего экстрадировали в Кыргызстан. При этом родственники активиста сообщали о том, что он пропал еще 10 апреля.

Куренова экстрадировали, несмотря на документ от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), подтверждающий его статус соискателя убежища. Правозащитники назвали это нарушением международного принципа невысылки.

Уже в Бишкеке Куренова арестовали на месяц по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти из-за его публикаций в соцсетях. По этому делу правоохранители также задержали пятерых человек, среди которых правозащитница Рита Карасартова. Она также находится в СИЗО, а ее дело засекретили.

Тилекмат Куренов — кыргызский активист и блогер, ставший известным после протестов против результатов парламентских выборов в 2020 году. Он активно выступал против некоторых решений нынешней власти.