Совет Евросоюза внес в санкционный список платежную систему А7 — она связана с беглым молдавским олигархом Иланом Шором и российским Промсвязьбанком, который тоже находится под санкциями. Евросоюз подчеркивает, что А7 была связана с вмешательством в выборы в Молдове.

В А7 Илану Шору принадлежал контрольный пакет в 51% акций, а оставшиеся 49% контролировал Промсвязьбанк. Компанию зарегистрировали для проведения платежей.

А7А5 и Кыргызстан

Компания А7 разработала криптовалюту А7А5, привязанную к российскому рублю и попавшему под санкции Промсвязьбанку. Эксперты считают, что эта криптовалюта позволяет российскому бизнесу спокойно конвертировать средства в криптовалюту Tether, привязанную к доллару, и оплачивать ею санкционку.

В феврале 2025 года А7А5 был запущен в Кыргызстане. Он активно торгуется на кыргызской криптобирже Grinex. По данным FT, за четыре месяца через криптовалюту А7А5 на Grinex прошло $9,3 млрд. Эксперты считали, что против иностранных банков, сотрудничающих с компаниями Шора, могут ввести санкции. Тем более что один кыргызский банк от этого уже пострадал.

В январе 2025 года Минфин США обнаружил, что Илан Шор помогает России закупать запрещенные товары через Кыргызстан, используя кыргызский банк «Керемет». «Керемет» попал под санкции.