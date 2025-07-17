Мэрия Бишкека подписала соглашение с компанией Hyper Partners. По соглашению компания построит в Бишкеке проект, в котором будет все — от делового центра, до жилья, места под аренду для бизнеса, ресторации, торговли.

«Также в рамках проекта планируется строительство учебно-просветительского комплекса на территории МТУ №8 Октябрьского района, площадью 3,3519 га с дальнейшей передачей готового объекта на баланс государства. Учебно-просветительский комплекс будет состоять из Мечети, вмещающий до 25 000 человек и религиозно-учебного заведения Медресе», — сообщает мэрия.

Мэрия Бишкека упомянула, что Hyper Partners — это узбекская компания, которая специализируется на строительстве недвижимости, но не стала упоминать личность, которая за этим бизнесом стоит. А мы упомянем, тем более что про него у нас выходило столько расследований.

Например, компания упоминалась в нашем расследовании 2023 года: Друзья сына президента Жапарова оказались бизнес-партнерами Хабибулы Абдукадыра. Да, тот самый Абдукадыр, который сват экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова и фигурант расследований о коррупции и контрабанде.

В расследовании 2023 года также упоминалось строительство в Первомайском районе Бишкека, у площади Победы, делового центра «Бишкек Сити Центр» и мечети «Ыйман борбору» компанией Hyper Partners, которая принадлежит Абдукадыру. А партнером Абдукадыра был друг сына президента Рустама.

В обмен на землю от государства и налоговые льготы сроком на шесть лет Hyper Partners была обязана инвестировать в проекты не менее 300 миллионов долларов.

Кто такой Абдукадыр?

«Клооп» рассказывает о Хабибуле Абдукадыре в своих расследованиях с «Азаттык», OCCRP и даже Bellingcat с 2019 года. Другим фигурантом этих расследований был экс-зампред таможни Райымбек Матраимов по прозвищу «Райым миллион».

Абдукадыр — персона неоднозначная. От дружбы с ним отнекивались два бывших президента — Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков. А фото с ним были сродни компромату. И именно Садыр Жапаров по сути легитимизировал персону одиозного бизнесмена, связанного с выводом из Кыргызстана миллионов долларов, объявив его инвестором.

При Садыре Жапарове клан Абдукадыр засветился не только в расследованиях о контрабанде, но и в другой сфере — так, например, рынок «Мадина», земля под ним и часть Кыргызского камвольно-суконного комбината отошли компании «Тарим Трэйд». Доля в ней принадлежит Пальвану Нур-Мухаммеду. Это сын Хабибулы Абдукадыра. За расследование «Клоопа» об этом в 2025 году Хабибулла Абдукадыр подал иск к «Клоопу» и журналисту Болоту Темирову, однако иск вернули назад.

Абдукадыра в журналистских расследованиях называли не иначе как теневым магнатом, который при содействии коррумпированных таможенников контролирует импорт китайских товаров в Центральную Азию: от футболок до электронной техники.

Партнерами Абдукадыра стали не только власти Кыргызстана, но и Узбекистана. А полученные богатства позволяют клану Абдукадыра скупать недвижимость в Европе.