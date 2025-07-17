Как минимум у четверых действующих сотрудников издания «Клооп» заблокированы банковские счета. Постановления о блокировке счетов принял Первомайский райсуд Бишкека еще в начале июля. Информация о блокировке счетов получена из банков, пока редакция не располагает постановлениями суда. Вероятно, блокировка счетов связана с уголовным делом, которое возбудил Госкомитет нацбезопасности о якобы призывах к массовым беспорядкам в отношении нескольких бывших и нынешних сотрудников «Клоопа».

Редакция «Клоопа» подвергается давлению со стороны властей уже несколько лет — сайт издания заблокирован по требованию ГКНБ, по требованию прокуратуры и решению суда было ликвидировано одно из юрлиц редакции — общественный фонд «Клооп Медиа», а в конце мая 2025 года силовики задержали нескольких действующих и бывших сотрудников медиа.

Двое из задержанных — бывший и действующий видеооператоры издания — находятся в СИЗО по подозрению в «причастности к призывам к массовым беспорядкам».

Сотрудники ГКНБ задержали Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова 28 мая. Силовики провели обыски в их домах, изъяли технику, а затем обоих увезли на допрос, после которого их водворили в ИВС. Допрос проходил без участия адвокатов, которых не допустили в здание ГКНБ. 30 мая Первомайский райсуд Бишкека постановил взять молодых людей под стражу и содержать в СИЗО ГКНБ до 21 июля. Позже горсуд оставил это решение в силе. Некоторое время к Александрову, находящемуся в СИЗО, не пускали адвокатов, объясняя это тем, что в новом здании ведется ремонт.

Также 28-29 мая в Оше и Бишкеке были задержаны еще четверо действующих и бывших сотрудников «Клоопа», а также двое их друзей. Всех их допрашивали более шести часов без адвоката — это грубейшее нарушение УПК. Их впоследствии отпустили.

Кроме того, обыскам и допросам подверглись офис-менеджер и бухгалтеры издания.

Задержания и допросы действующих и бывших сотрудников «Клоопа» осудили правозащитники и ряд международных организаций, в том числе «Репортёры без границ» (RSF), Human Rights Watch и Комитет по защите журналистов (CPJ). Они призвали власти освободить задержанных и прекратить преследование «Клоопа» и его сотрудников